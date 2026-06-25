Über mehrere Stunden kann im Freibad in Stuttgart nicht geschwommen werden. Das Problem ist inzwischen aber behoben.

Michael Bosch 25.06.2026 - 12:08 Uhr

Die Hitze hat Stuttgart fest im Griff. Auch am Donnerstag sind wieder Temperaturen von weit mehr als 30 Grad angesagt. Schon am Morgen wurde es schnell heißer, weshalb es einige Menschen früh in die Freibäder zog. Im Freibad Rosental in Stuttgart blieb ihnen die ersehnte Abkühlung aber verwehrt. Die Becken waren für rund drei Stunden gesperrt. „Es gab ein technisches Problem. Sowas passiert leider mal“, sagt Jens Böhm, Sprecher der Stuttgarter Bäder.