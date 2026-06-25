Über mehrere Stunden kann im Freibad in Stuttgart nicht geschwommen werden. Das Problem ist inzwischen aber behoben.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Die Hitze hat Stuttgart fest im Griff. Auch am Donnerstag sind wieder Temperaturen von weit mehr als 30 Grad angesagt. Schon am Morgen wurde es schnell heißer, weshalb es einige Menschen früh in die Freibäder zog. Im Freibad Rosental in Stuttgart blieb ihnen die ersehnte Abkühlung aber verwehrt. Die Becken waren für rund drei Stunden gesperrt. „Es gab ein technisches Problem. Sowas passiert leider mal“, sagt Jens Böhm, Sprecher der Stuttgarter Bäder.

 

In der Folge des Defekts stimmte der PH-Wert des Wassers nicht mehr, die beiden Becken wurden gesperrt. Wenn das Wasser zu sauer oder zu alkalisch ist, kann das beispielsweise zu Ausschlägen führen. Ein Techniker der Bäder habe das Problem am Morgen gelöst, so Böhm. Gegen 10 Uhr konnte wieder geschwommen werden.

Stuttgarter Bäder erwarten Ansturm

Das Bad sei aber weiterhin geöffnet gewesen. Der Basketball-Platz, das Beach-Volleyballfeld oder die Boulebahn konnten weiter genutzt werden. Die Stuttgarter Bäder seien in den vergangenen Tagen sehr gut besucht gewesen. Auch am Wochenende - wenn der Höhepunkt der derzeitigen Hitzewelle ansteht - erwartet man einen großen Ansturm. Die Betreiber hoffen, dass dann alles glatt läuft. „An einem normalem Wochentag, ist so ein Zwischenfall eher verschmerzbar“, sagt Böhm. „Aber natürlich war das ärgerlich für alle, die am Donnerstag da waren.“