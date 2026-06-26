Hitzewelle in Stuttgart Hitze fordert auch Rettungskräfte heraus
Zahlreiche Warnungen haben sensibilisiert: Die hohen Temperaturen sind eine Gesundheitsgefahr. Merken das auch die Rettungsdienste durch mehr Einsätze?
Zahlreiche Warnungen haben sensibilisiert: Die hohen Temperaturen sind eine Gesundheitsgefahr. Merken das auch die Rettungsdienste durch mehr Einsätze?
Etliche Warnungen in den Radionachrichten, auf Zeitungsseiten und auch auf Infosäulen in der Stadt, sowie die Warnapps auf dem Handy sprechen eine klare Sprache: Es ist gerade nicht ungefährlich, längere Zeit ohne Schutz vor der Hitze draußen zu sein. Gerade Menschen mit Vorerkrankungen, kleine Kinder und ältere Menschen sollen auf sich aufpassen. Und allen anderen ist auch geraten, sich nicht zu überfordern bei dem extremen Wetter.