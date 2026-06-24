Das Stuttgarter Kinderfest, das Stadtteilfest im Veielbrunnen am Marga-von-Etzdorf-Platz in Bad Cannstatt, die Rohracker Hocketse - das sind nur einige der Veranstaltungen, die am kommenden Wochenende in Stuttgart stattfinden sollten, nun aber der extremen Hitze zum Opfer fallen. Angesichts von Temperaturen, die am Samstag und Sonntag fast die 40-Grad-Marke kratzen, werfen viele Veranstalter das Handtuch, um Teilnehmende und Besucherinnen und Besucher vor der Hitze zu schützen. Denn vielerorts sind ausreichend Maßnahmen zur Abkühlung, etwa aufgrund von fehlenden Schattenplätzen, nicht umsetzbar.

Ganz still unter der Sommersonne brüten müssen Stuttgarterinnen und Stuttgarter am Wochenende jedoch nicht: Einige Veranstalter halten trotz der Hitze an ihren geplanten Events fest. Wie wollen sie einen reibungslosen Ablauf garantieren?

Zubrovka-House-Festival im Schlossgarten findet statt - mit Hitzekonzept

Im Stuttgarter Schlossgarten steigt am Samstag und Sonntag etwa das große Zubrovka-House-Festival, bei dem namhafte, internationale House-DJs auflegen. Eine Absage der Veranstaltung kommt für Veranstalter und Club-Betreiber Denis Gugac nicht infrage. „Die DJs bekommen ihre Gagen üblicherweise schon im Voraus. Eine Absage würde den wirtschaftlichen Ruin bedeuten“, sagt er. Gleichzeitig sei für ein umfassendes Hitzeschutzkonzept gesorgt. „Wir sind gerade dabei, das gesamte Gelände mit Wasser- und Sprinkleranlagen auszustatten, zudem wird es drei bis vier Wasser-Zonen geben, wo sich die Leute erfrischen und Wasser holen können.“

Auch Wasserdampf bei den Stages und den Tanzflächen werde es zur Abkühlung geben. On Top stelle der Wasserlieferant des Festivals für jeden Gast am Einlass eine Flasche Wasser gratis zur Verfügung.

Unter der prallen Sonne muss beim Zubrovka-Festival auch niemand tanzen, mehrere Abkühlungs-Zonen mit Schatten und Wasserdampf seien eingerichtet, erklärt Gugac. Zudem könnten sich Feiernde unter einer überdachten Fläche ausruhen. Große, schattenspendende Bäume auf dem Areal im Schlossgarten sowie Sonnensegel tun das Übrige. „Wir achten darauf, dass es unseren Gästen gut geht - im Notfall haben wir Sanitäter vor Ort“, so der Veranstalter.

Trotz der angekündigten Hitze ist der Andrang auf das Festival groß: Laut Gugac sind die Tickets für den Samstag bereits ausverkauft, für den Sonntag gibt es noch einige wenige Tickets - auch für spontane Gäste.

Heusteigsommer: Veranstalter setzen auf Schatten und Wasser

Ähnlich vorbereitet zeigen sich auch die Veranstalter des Heusteigsommers, der trotz Hitzewelle am Sonntag von 10 bis 19 Uhr am Mozartplatz im Stuttgarter Süden als eine abgespeckte Version des ehemaligen Heusteigviertelfests steigt. „Das Fest wird auf jeden Fall stattfinden. Wir haben ja das Glück, dass es durch die Bäume rund um den Platz ziemlich viel Schatten gibt“, sagt Marc Bodon, Vorsitzender des Vereins Heusteigviertel e.V. Zusätzlich habe man zwei weitere große Schirme für das Event organisiert und sorge für eine ausreichende Wasser-Versorgung aller Besucher.

Geplant sind im Rahmen des Heusteigsommers auch Tanzaufführungen, unter anderem mit Kindern. Wegen der Hitze sorgen müssten diese sich jedoch nicht, das sei unbedenklich, so Bodon, die Tänze seien kurzweilig und fänden im Schatten statt - für Abkühlung sei zudem gesorgt.

Erschwerte Premiere für das Eugensplatzfest

Auch am Eugensplatz wird am Sonntag von 11 bis 21 Uhr gefeiert - unter anderem mit Theateraufführungen, einem Flohmarkt, Live-Musik und Aktionen für Kinder. Wie gehen die Veranstalter, der Verein Casa Schützenplatz im Stuttgarter Kernerviertel, mit der drohenden Hitze um?

Am Eugensplatz feiert am Sonntag das Eugensplatzfest Premiere - unter hitzigen Bedingungen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

„Wir haben die Absagen der anderen Feste natürlich mitbekommen und auch überlegt, wie wir es machen“, erklärt Vereinsmitglied und Mitorganisator Patrick Puschinski auf Nachfrage. „Bislang sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Fest wie geplant durchführen.“ Der Eugensplatz habe, im Vergleich zu anderen Plätzen in Stuttgart, den Vorteil, durch die vielen Bäume stark beschattet zu sein. Durch die Höhenlage hoffe man zudem auf ein, zumindest laues, Lüftchen.

Gleichzeitig sind die Veranstalter auf alles gefasst und bereiten sich auf einen heißen Tag vor: „Wir haben Maßnahmen getroffen und Möglichkeiten geschaffen, damit sich Besucher, vor allem auch die Kids, abkühlen können“, so Puschinski. So soll es wie auch beim Zubrovka-Festival ein Wasserdampf-Nebelsystem auf der Fläche und an einem Pavillon geben. Und auch bei den Getränken setzt man auf eiskalten Genuss: Anstatt warmem Kaffee bietet etwa die Kaffeerösterei Schwarzmahler aus dem Stuttgarter Osten Kaffee auf Eis an. „Darüber hinaus gibt es natürlich viele andere gekühlte Getränke“, so der Veranstalter.

Am Programm oder dem zeitlichen Ablauf ändern Puschinski und sein Team wie auch die anderen Veranstalter nichts. „Das wäre schwierig, denn die einzelnen Programmpunkte sind durchgetaktet. Wir dürfen auch nicht früher anfangen oder länger machen.“ Eine Absage einzelner Programmpunkte kommt für die Veranstalter nicht infrage. „Wir setzen auf die Abkühlungsmaßnahmen und genug zu trinken und hoffen, dass es trotz der Hitze ein tolles Fest wird.“

Appell an Besucher: Viel trinken und vor der Sonne schützen

Generell appellieren alle Veranstalter auch an die Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher. Man tue alles, um trotz Hitze möglichst angenehme Events zu gestalten, jede und jeder solle jedoch auch selbst darauf achten, genug zu trinken, sich vor der Sonne zu schützen und ab und zu mal eine Pause zu machen.