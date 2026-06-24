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  4. Salatbeet gießen? Kinderpool füllen? – was jetzt noch ratsam ist

Hitzewelle in Stuttgart Salatbeet gießen? Kinderpool füllen? – was jetzt noch ratsam ist

Hitzewelle in Stuttgart: Salatbeet gießen? Kinderpool füllen? – was jetzt noch ratsam ist
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Derzeit lieber auslassen: den Rasensprenger. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Innerhalb einer Woche ist der Verbrauch von Trinkwasser in Stuttgart um ein Viertel gestiegen. Könnte das Wasser in der Landeshauptstadt knapp werden?

Familie/Bildung/Soziales: Lisa Welzhofer (wel)

Seit die Hitzewelle auch durch Stuttgart rollt, ist der Wasserverbrauch in der Stadt um 26,5 Prozent angestiegen: von knapp 120.000 auf gut 150.000 Kubikmeter pro Tag zwischen dem 15. und 22. Juni. Das sagte Katharina Ryske, Sprecherin von Netze BW, auf Anfrage. Die Netze BW Wasser ist für die Verteilung in Stuttgart zuständig.

 

Einen Aufruf an die Bevölkerung zum Wassersparen gebe es allerdings für Stuttgart nicht, so Ryske. Dazu sähe man „aktuell keine Notwendigkeit – selbst wenn die heiße Witterung weiter anhält“. Sie kann außerdem beruhigen: Die Wasserlieferanten für Stuttgart – Landeswasserversorgung und Bodensee-Wasserversorgung – seien „leistungsfähig aufgestellt und können bei Bedarf auch deutlich größere Mengen zuverlässig bereitstellen“.

250 Liter Wasser pro Sekunde

Das wird von dort bestätigt. Die Landeswasserversorgung habe sich in den vergangenen Jahren auf solche Spitzenverbrauchszeiten „sehr gut vorbereitet“, sagt Sprecher Michael Simon. So habe man sich 2025 mit den Stadtwerken Heidenheim geeinigt, künftig bei Bedarf auch die Heidenheimer Alb-Brenzquellen anzapfen zu können. „Die Landeswasserversorgung kann in der Spitze 250 Liter pro Sekunde beziehen, übers Jahr sind es zwei Millionen Kubikmeter“, so Simon.

Auch Anna Dillinger von der Bodensee-Wasserversorgung kann beruhigen: Man entnehme Wasser aus 60 Metern Tiefe im Bodensee. „Auch wenn der momentane Pegelstand vergleichsweise niedrig ist, hat dies auf unsere Wasserentnahme und Trinkwasserversorgung keinen Einfluss – es ist ausreichend Wasser vorhanden“, so Dillinger. Insgesamt zapfe man nur ein Prozent der Menge ab, die dem See zufließe. Auch auf die heißen Sommermonate sei man gut vorbereitet, um das Verbandsgebiet „zuverlässig und sicher“ mit Wasser zu versorgen.

Hier lässt sich Wasser sparen

Dennoch ermuntern beide Versorger die Bürger zum verantwortungsbewussten Umgang mit „der kostbaren Ressource Trinkwasser“. So sollten Pools derzeit leer, Autos ungewaschen bleiben und im Garten nur das Nötigste gegossen werden. Die Netze BW Wasser empfiehlt den Stuttgarterinnen und Stuttgartern, Rasenflächen „nur sehr bewusst und sparsam zu bewässern“. Gemüsekulturen wie Tomaten, Salat, Karotten zu gießen, sei hingegen unproblematisch.

Versorgung Stuttgarts in heißen Zeiten

Versorgungsnetz Das Trinkwassernetz in Stuttgart wird von der Netze BW Wasser betrieben und ist wegen der Topografie mit mehr als 300 Höhenmetern komplex aufgebaut. Es umfasst etwa 2.500 Kilometer Leitungen, mehr als 68 Versorgungszonen und 41 Hochbehälter.

Prognose Die Netze BW Wasser, die Landeshauptstadt Stuttgart, die Bodensee-Wasserversorgung und die Landeswasserversorgung haben gemeinsam eine Wasserbedarfsprognose für das Jahr 2040 erstellt. Sie zeigt: Der Trinkwasserbedarf in Stuttgart bleibt in Haushalten und Kleingewerben voraussichtlich stabil bei durchschnittlich 128 Liter pro Person pro Tag. Gleichzeitig rechnen die Experten mit einem leichten Rückgang des Wasserverbrauchs im produzierenden Gewerbe.

Extremwetter In besonders heißen und trockenen Jahren kann der tägliche Wasserbedarf auf das bis zu 1,55 -fache des üblichen Verbrauchs ansteigen, heißt es in der Bedarfsprognose. Man geht aber davon aus, dass die Landeshauptstadt auch in Zukunft ausreichend mit Wasser versorgt werden kann.

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