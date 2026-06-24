Hitzewelle in Stuttgart Salatbeet gießen? Kinderpool füllen? – was jetzt noch ratsam ist
Innerhalb einer Woche ist der Verbrauch von Trinkwasser in Stuttgart um ein Viertel gestiegen. Könnte das Wasser in der Landeshauptstadt knapp werden?
Innerhalb einer Woche ist der Verbrauch von Trinkwasser in Stuttgart um ein Viertel gestiegen. Könnte das Wasser in der Landeshauptstadt knapp werden?
Seit die Hitzewelle auch durch Stuttgart rollt, ist der Wasserverbrauch in der Stadt um 26,5 Prozent angestiegen: von knapp 120.000 auf gut 150.000 Kubikmeter pro Tag zwischen dem 15. und 22. Juni. Das sagte Katharina Ryske, Sprecherin von Netze BW, auf Anfrage. Die Netze BW Wasser ist für die Verteilung in Stuttgart zuständig.