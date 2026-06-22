Hitzewelle in Stuttgart So gehen Schulen mit den anstehenden Bundesjugendspielen um
Rekordtemperaturen im Kessel – und keine Abkühlung in Sicht. Sollten Kinder bei diesem Wetter Sport machen?
Rekordtemperaturen im Kessel – und keine Abkühlung in Sicht. Sollten Kinder bei diesem Wetter Sport machen?
Das Thema ist Kerstin Vollmer buchstäblich zu heiß geworden. Eigentlich sollte an der Grundschule der Waldschule Degerloch an diesem Mittwoch, 24. Juni, der Sporttag stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Hitzeperiode mit Rekordtemperaturen von mehr als 35 Grad wird dieser verschoben.