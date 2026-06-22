Hitzewelle in Stuttgart: So gehen Schulen mit den anstehenden Bundesjugendspielen um

Das Thema ist Kerstin Vollmer buchstäblich zu heiß geworden. Eigentlich sollte an der Grundschule der Waldschule Degerloch an diesem Mittwoch, 24. Juni, der Sporttag stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Hitzeperiode mit Rekordtemperaturen von mehr als 35 Grad wird dieser verschoben.

„Die Eltern haben sich Sorgen gemacht, und das vollkommen zur Recht“, sagt die Schulleiterin. Auf den Sportflächen der Waldschule gebe es keinen Schatten. Sich unter einem großen Baum einen etwas kühleren Platz suchen, sei aktuell wegen des Eichenprozessionsspinners ebenfalls schwierig. Die Raupen des unscheinbaren Falters, von denen in Stuttgart etliche Bäume befallen sind, haben kleine Härchen, die schwere Allergien auslösen können.

„Ein Sporttag in dieser Woche wäre der Gesundheit nicht zuträglich gewesen“, sagt Kerstin Vollmer. Kinder könnten die Situation nicht gut einschätzen, manche würden sich womöglich verausgaben und trotz der extremen Hitze an ihre Grenzen gehen. Einfach ausfallen soll der Sporttag aber nicht. Die Schule sucht nach einem Ersatztermin kurz vor den Sommerferien, wenn es hoffentlich wieder etwas kühler ist.

Prinzipiell steht das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund

Wichtig ist Kerstin Vollmer, dass am Sporttag das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund steht. Darum absolvieren die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 eine Tierrallye mit Spielen. Die Schulleiterin ist für sportliche Aktivität und hat auch nichts gegen den Wettbewerbsgedanken. Aber sportliche Leistung bemesse sich nicht allein an den drei für die Bundesjugendspiele typischen Disziplinen Laufen, Springen und Werfen. Und die klassischen Urkunden in den Kategorien Ehrenurkunde, Siegerurkunde und Teilnahmeurkunde könnten für kleine Kinder beschämend sein.

„Darum haben wir an unserer Grundschule ein anderes Konzept“, betont Kerstin Vollmer. In der dritten und vierten Klasse orientiere sich der Sporttag schon weit mehr an den klassischen Bundesjugendspielen. „Aber auch hier geht es uns nicht vordergründig um höher, schneller, weiter. Vielmehr wollen wir einen reflektierten Umgang mit Sport und sportlicher Leistung fördern.“

An diesem Mittwoch aber haben die Kinder erst einmal Unterricht nach Plan. Allerdings soll es als kleinen Ausgleich für den verschobenen Sporttag für jede Klasse einen Slot geben, in dem sie sich unter Sonnensegeln mit Hilfe von Rasensprenglern abkühlen kann. Diese Erfrischung wird bewusst auf der Wiese aufgebaut, damit das Wasser auch noch dem Rasen zugutekommt.

So haben die weiterführenden Schulen entschieden

An den weiterführenden Schularten der Waldschule Degerloch waren für diesen Mittwoch die klassischen Bundesjugendspiele angesetzt. Die Fachschaft Sport plant diese zusammen mit der Jahrgangsstufe 1. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich ins Zeug gelegt – nicht nur, aber auch, weil ihre Organisationsleistung in ihre Sportnote einfließt. Die Jugendlichen hatten bereits Wassermelonen bestellt, Rasensprengler und schattenspendende Pavillons aufgetrieben.

„Darum wollten wir die Bundesjugendspiele nicht leichtfertig absagen“, sagt die Schulleiterin Karin Schneider. Doch mit Blick auf die aktuelle Wetterprognose bleibe nichts anderes übrig. Die Sicherheit und die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler gehe vor, sagt sie. Auch die Rettungssanitäterin der Schule habe angesichts der zu erwartenden Temperaturen von dem sportlichen Event abgeraten.

Gefährdet Sport bei Hitze die Gesundheit?

Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) warnt auf ihrer Internetseite: „Bei großer Hitze kann Sport für Kinder und Jugendliche zum Gesundheitsrisiko werden.“ Steigende Umgebungstemperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und intensive Sonneneinstrahlung führten zu Hitzestress. Eine höhere Belastung der körperlichen Anpassungsmechanismen und subjektives Unwohlsein seien die Folge. Wenn die Körperkerntemperatur dann weiter steige, könne das im schlimmsten Fall zu dauerhaften Schäden führen.

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Prinzipiell sei Sport aber auch bei hohen sommerlichen Temperaturen möglich. Die These, dass Kinder und Jugendliche bei Hitze körperliche Belastungen schlechter vertragen als Erwachsene, sei widerlegt. Die Anpassungsvorgänge im Körper liefen zwar anders ab, sie seien aber genauso effektiv. Allerdings sollten die Empfehlungen der DGSP beachtet werden. Dazu zählt:

Kein Sport in der Mittagshitze

Intensität und Dauer reduzieren

Vor, während und nach dem Sport ausreichend trinken

Während und nach dem Sport ausreichend von außen kühlen, zum Beispiel mit kaltem Wasser

Geeignete Sportkleidung tragen, die eine gute Kühlung durch Schwitzen ermöglicht

Sonnencreme nicht vergessen, wenn möglich eine geeignete Kopfbedeckung tragen

An den weiterführenden Schularten der Waldschule ist nun geplant, die Bundesjugendspiele im Herbst nachzuholen. Manche Schulen in Stuttgart haben ihre Sporttage beziehungsweise die Bundesjugendspiele bereits hinter sich – so zum Beispiel die Steinbachschule in Büsnau oder die Grundschule Heumaden. Denn für das sportliche Großereignis gibt es keinen zentralen Termin, die Schulen organisieren es in Eigenregie. An staatlichen Schulen sind die Bundesjugendspiele für die Klassenstufen 1 bis 10 Pflicht. Sie dürfen nur aufgrund besonderer Umstände wie schlechtes Wetter oder anderer unvorhersehbarer Ereignisse abgesagt werden.

Kultusminister Andreas Jung (CDU) will die Bundesjugendspiele reformieren. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der neue baden-württembergische Kultusminister Andreas Jung (CDU) möchte die Bundesjugendspiele reformieren und den Wettkampfcharakter wieder stärken. Das neue Konzept soll ab Sommer 2027 umgesetzt werden. Zuletzt waren die Spiele zum Schuljahr 2023/2024 reformiert worden. Damals war an den Grundschulen der Wettkampfcharakter in den Disziplinen Leichtathletik und Schwimmen aufgehoben worden; zudem bekamen die Schulen insgesamt mehr Gestaltungsfreiheit.