 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. So gehen Schulen mit den anstehenden Bundesjugendspielen um

Hitzewelle in Stuttgart So gehen Schulen mit den anstehenden Bundesjugendspielen um

Hitzewelle in Stuttgart: So gehen Schulen mit den anstehenden Bundesjugendspielen um
1
Zwischen den Pfingst- und den Sommerferien finden an vielen Schulen die Bundesjugendspiele oder Sporttage statt. Foto: dpa/Florian Wiegand

Rekordtemperaturen im Kessel – und keine Abkühlung in Sicht. Sollten Kinder bei diesem Wetter Sport machen?

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Das Thema ist Kerstin Vollmer buchstäblich zu heiß geworden. Eigentlich sollte an der Grundschule der Waldschule Degerloch an diesem Mittwoch, 24. Juni, der Sporttag stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Hitzeperiode mit Rekordtemperaturen von mehr als 35 Grad wird dieser verschoben.

 

„Die Eltern haben sich Sorgen gemacht, und das vollkommen zur Recht“, sagt die Schulleiterin. Auf den Sportflächen der Waldschule gebe es keinen Schatten. Sich unter einem großen Baum einen etwas kühleren Platz suchen, sei aktuell wegen des Eichenprozessionsspinners ebenfalls schwierig. Die Raupen des unscheinbaren Falters, von denen in Stuttgart etliche Bäume befallen sind, haben kleine Härchen, die schwere Allergien auslösen können.

Unsere Empfehlung für Sie

Schulen in BW: Bundesjugendspiele – doch wieder mehr Leistung und Wettkampf

Schulen in BW Bundesjugendspiele – doch wieder mehr Leistung und Wettkampf

Der neue Kultusminister Andreas Jung (CDU) will das Sportevent reformieren. Das ist bisher bekannt.

„Ein Sporttag in dieser Woche wäre der Gesundheit nicht zuträglich gewesen“, sagt Kerstin Vollmer. Kinder könnten die Situation nicht gut einschätzen, manche würden sich womöglich verausgaben und trotz der extremen Hitze an ihre Grenzen gehen. Einfach ausfallen soll der Sporttag aber nicht. Die Schule sucht nach einem Ersatztermin kurz vor den Sommerferien, wenn es hoffentlich wieder etwas kühler ist.

Prinzipiell steht das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund

Wichtig ist Kerstin Vollmer, dass am Sporttag das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund steht. Darum absolvieren die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 eine Tierrallye mit Spielen. Die Schulleiterin ist für sportliche Aktivität und hat auch nichts gegen den Wettbewerbsgedanken. Aber sportliche Leistung bemesse sich nicht allein an den drei für die Bundesjugendspiele typischen Disziplinen Laufen, Springen und Werfen. Und die klassischen Urkunden in den Kategorien Ehrenurkunde, Siegerurkunde und Teilnahmeurkunde könnten für kleine Kinder beschämend sein.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

„Darum haben wir an unserer Grundschule ein anderes Konzept“, betont Kerstin Vollmer. In der dritten und vierten Klasse orientiere sich der Sporttag schon weit mehr an den klassischen Bundesjugendspielen. „Aber auch hier geht es uns nicht vordergründig um höher, schneller, weiter. Vielmehr wollen wir einen reflektierten Umgang mit Sport und sportlicher Leistung fördern.“

An diesem Mittwoch aber haben die Kinder erst einmal Unterricht nach Plan. Allerdings soll es als kleinen Ausgleich für den verschobenen Sporttag für jede Klasse einen Slot geben, in dem sie sich unter Sonnensegeln mit Hilfe von Rasensprenglern abkühlen kann. Diese Erfrischung wird bewusst auf der Wiese aufgebaut, damit das Wasser auch noch dem Rasen zugutekommt.

So haben die weiterführenden Schulen entschieden

An den weiterführenden Schularten der Waldschule Degerloch waren für diesen Mittwoch die klassischen Bundesjugendspiele angesetzt. Die Fachschaft Sport plant diese zusammen mit der Jahrgangsstufe 1. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich ins Zeug gelegt – nicht nur, aber auch, weil ihre Organisationsleistung in ihre Sportnote einfließt. Die Jugendlichen hatten bereits Wassermelonen bestellt, Rasensprengler und schattenspendende Pavillons aufgetrieben.

„Darum wollten wir die Bundesjugendspiele nicht leichtfertig absagen“, sagt die Schulleiterin Karin Schneider. Doch mit Blick auf die aktuelle Wetterprognose bleibe nichts anderes übrig. Die Sicherheit und die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler gehe vor, sagt sie. Auch die Rettungssanitäterin der Schule habe angesichts der zu erwartenden Temperaturen von dem sportlichen Event abgeraten.

Gefährdet Sport bei Hitze die Gesundheit?

Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) warnt auf ihrer Internetseite: „Bei großer Hitze kann Sport für Kinder und Jugendliche zum Gesundheitsrisiko werden.“ Steigende Umgebungstemperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und intensive Sonneneinstrahlung führten zu Hitzestress. Eine höhere Belastung der körperlichen Anpassungsmechanismen und subjektives Unwohlsein seien die Folge. Wenn die Körperkerntemperatur dann weiter steige, könne das im schlimmsten Fall zu dauerhaften Schäden führen.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgart: Kinder bei Sportfest kollabiert

Stuttgart Kinder bei Sportfest kollabiert

Im Stadion Festwiese kippt ein Kind um. Als der Rettungsdienst eintrifft, verschärft sich die Lage.

Prinzipiell sei Sport aber auch bei hohen sommerlichen Temperaturen möglich. Die These, dass Kinder und Jugendliche bei Hitze körperliche Belastungen schlechter vertragen als Erwachsene, sei widerlegt. Die Anpassungsvorgänge im Körper liefen zwar anders ab, sie seien aber genauso effektiv. Allerdings sollten die Empfehlungen der DGSP beachtet werden. Dazu zählt:

  • Kein Sport in der Mittagshitze
  • Intensität und Dauer reduzieren
  • Vor, während und nach dem Sport ausreichend trinken
  • Während und nach dem Sport ausreichend von außen kühlen, zum Beispiel mit kaltem Wasser
  • Geeignete Sportkleidung tragen, die eine gute Kühlung durch Schwitzen ermöglicht
  • Sonnencreme nicht vergessen, wenn möglich eine geeignete Kopfbedeckung tragen

An den weiterführenden Schularten der Waldschule ist nun geplant, die Bundesjugendspiele im Herbst nachzuholen. Manche Schulen in Stuttgart haben ihre Sporttage beziehungsweise die Bundesjugendspiele bereits hinter sich – so zum Beispiel die Steinbachschule in Büsnau oder die Grundschule Heumaden. Denn für das sportliche Großereignis gibt es keinen zentralen Termin, die Schulen organisieren es in Eigenregie. An staatlichen Schulen sind die Bundesjugendspiele für die Klassenstufen 1 bis 10 Pflicht. Sie dürfen nur aufgrund besonderer Umstände wie schlechtes Wetter oder anderer unvorhersehbarer Ereignisse abgesagt werden.

Kultusminister Andreas Jung (CDU) will die Bundesjugendspiele reformieren. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der neue baden-württembergische Kultusminister Andreas Jung (CDU) möchte die Bundesjugendspiele reformieren und den Wettkampfcharakter wieder stärken. Das neue Konzept soll ab Sommer 2027 umgesetzt werden. Zuletzt waren die Spiele zum Schuljahr 2023/2024 reformiert worden. Damals war an den Grundschulen der Wettkampfcharakter in den Disziplinen Leichtathletik und Schwimmen aufgehoben worden; zudem bekamen die Schulen insgesamt mehr Gestaltungsfreiheit.

Weitere Themen

Überfall nach VfB-Spiel: VfB-Ultras: Polizeirazzia bei Angreifer auf Eintracht-Fans

Überfall nach VfB-Spiel VfB-Ultras: Polizeirazzia bei Angreifer auf Eintracht-Fans

Das VfB-Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Januar wirkt nach: Die Polizei hat wegen des Überfalls auf vier Gästefans den achten Tatverdächtigen ermittelt.
Von Wolf-Dieter Obst
Leere Kassen in Stuttgart: Bademeister, Musiker, Feuerwehr „am Limit“

Leere Kassen in Stuttgart Bademeister, Musiker, Feuerwehr „am Limit“

Was das Haushaltsloch in Stuttgart noch für Folgen haben könnte, zeigen städtische Angestellte beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ auf dem Marktplatz.
Von Lisa Welzhofer
Ausstellung gegen Diskriminierung: „Dicksein wird als Schuldfrage ausgelegt - Zweite FETT.-Ausstellung eröffnet

Ausstellung gegen Diskriminierung „Dicksein wird als Schuldfrage ausgelegt" - Zweite FETT.-Ausstellung eröffnet

Gegen Stigma und für Gemeinschaft: Die Ausstellung „FETT" im Kunstverein Stuttgart thematisiert Körperpolitik und den Kampf gegen alltägliche Diskriminierung.
Von Emily Rehmet
Unfall bei Radrennen: Frau ignoriert Absperrung - Rennfahrer stürzt

Unfall bei Radrennen Frau ignoriert Absperrung - Rennfahrer stürzt

Beim Hohenheimer Schlossradrennen überquert eine Frau die Rennstrecke. Ein Teilnehmender wird bei dem Unfall schwer verletzt
Von Christine Bilger
Bahnverkehr im Raum Stuttgart: Deutsche Bahn verschiebt Großbaustelle in Stuttgart und verwirrt Kunden

Bahnverkehr im Raum Stuttgart Deutsche Bahn verschiebt Großbaustelle in Stuttgart und verwirrt Kunden

Die Deutsche Bahn hat eine wochenlange Großbaustelle im Knoten Stuttgart kurzfristig um knapp vier Wochen verschoben. Betroffene Abo-Kunden erhielten zunächst falsche Informationen.
Von Christian Milankovic
Berühmte Stuttgarter Sportler: Zwei Läufer, zusammen fast 2000 Marathons – und keiner denkt ans Aufhören

Berühmte Stuttgarter Sportler Zwei Läufer, zusammen fast 2000 Marathons – und keiner denkt ans Aufhören

Weltweit gibt es nur 19 Menschen, die mehr Marathons und Ultraläufe absolviert haben als die Stuttgarter Klaus Neumann. Auch Michael Weber kann mit einem Weltrekord aufwarten.
Von Thomas Faltin
Berg bei Stuttgart-Weilimdorf: Rauch steigt am Grünen Heiner auf – das ist der Grund

Berg bei Stuttgart-Weilimdorf Rauch steigt am Grünen Heiner auf – das ist der Grund

Am Montagnachmittag ist Rauch auf dem Schuttberg zwischen Korntal-Münchingen und Stuttgart-Weilimdorf zu sehen. Was dahinter steckt.
Von Philip Kearney
Hohenheimer Gärten: „Riecht wie tote Maus“ - Titanenwurz steht kurz vor der Blüte

Hohenheimer Gärten „Riecht wie tote Maus“ - Titanenwurz steht kurz vor der Blüte

In diesem Jahr werden die Hohenheimer Gärten 250 Jahre alt. Und just zu diesem Jubiläum blüht auch die gewaltige Titanenwurz. Ein Livestream ist eingerichtet.
Von Theresa Schäfer
Radsternfahrt in Stuttgart: Weniger Teilnehmer bei großer Hitze – „Kidical Mass“ abgesagt

Radsternfahrt in Stuttgart Weniger Teilnehmer bei großer Hitze – „Kidical Mass“ abgesagt

Bei bis zu 38 Grad demonstrieren Tausende Radfahrer in Stuttgart für eine bessere Radinfrastruktur. Dabei bleibt die Beteiligung unter dem Vorjahresniveau.
Von Rainer Roth
Unfall in Stuttgart-West: Illegal links abgebogen – Auto kracht in Stadtbahn

Unfall in Stuttgart-West Illegal links abgebogen – Auto kracht in Stadtbahn

Schon wieder hat es gekracht in Stuttgart-West, weil ein Autofahrer verbotenerweise über die Stadtbahngleise links abgebogen ist.
Von Jörg Breithut
Weitere Artikel zu Stuttgart Bundesjugendspiele Hitzewelle
 
 