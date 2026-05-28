Sonnenstich oder Hitzschlag? Wer die Symptome verwechselt, riskiert ernste Folgen. Erfahren Sie, worin der Unterschied liegt und wie Sie im Notfall richtig reagieren.
28.05.2026 - 17:08 Uhr
Wer sich zu lange ungeschützt der prallen Sonne aussetzt, riskiert einen Sonnenstich oder im schlimmsten Fall einen lebensbedrohlichen Hitzschlag (Hyperthermiesyndrom). Beide Erkrankungen entstehen durch extreme Hitze und weisen teils ähnliche Symptome auf, was die Unterscheidung für Laien erschweren kann. Trotz dieser Gemeinsamkeiten unterscheiden sich Sonnenstich und Hitzschlag deutlich, insbesondere in Bezug auf das Gesundheitsrisiko. Die Unterschiede zu kennen, kann im Ernstfall entscheidend sein.