Bereits Ende 2023 hat Messer Müller nach 186 Jahren zwischen Schiller- und Marktplatz für immer geschlossen, jetzt steht auch das Nachbargeschäft leer. Nach über 60 Jahren verabschiedet sich Hochland. Das Haus ist verkauft. Was planen die neuen Eigentümer?

Uwe Bogen 10.02.2025 - 17:37 Uhr

An der Fassade der Kirchstraße 10 stehen in dicken Lettern zwei Geschäftsnamen, deren Klang in Stuttgart unverändert gut ist: Messer Müller und Hochland Kaffee. Die Läden unter der nicht mehr ganz jungen Schrift sind geschlossen und stehen leer. Mit einem Zettel am Schaufenster verabschiedet sich die 1930 gegründete Hochland-Manufaktur von der Kundschaft und bedankt sich für ihre Treue: Nach über 60 Jahren müsse man ausziehen, da das Haus verkauft worden sei, ist zu lesen. Damit schließt erneut ein Traditionsgeschäft, in dem Generationen von Stuttgartern eingekauft haben.