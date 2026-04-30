Hochlauf des Top-Modells: Was der S-Klasse-Start für das Sindelfinger Mercedes-Werk bedeutet

Der Donnerstagvormittag war kein gewöhnlicher im Sindelfinger Mercedes-Werk. Der Hersteller zelebrierte dort den Hochlauf von gleich drei Modellen auf einmal. Und es waren nicht irgendwelche, sondern die prestigeträchtigsten im gesamten Konzern: S-Klasse, S-Klasse Maybach-Mercedes und das elektrische Top-Modell EQS. Seit drei Monaten fährt Mercedes die Produktion der Flaggschiffe in der hochmodernen Factory 56 hoch. Die Erwartungen, die auf ihnen liegen, sind enorm. Entsprechend prominent besetzte der Hersteller den Startschuss.