Hochschul-Ranking: Aufregung um Rundmail von Stuttgarter DHBW-Rektorin

Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), einer gemeinnützigen Gesellschaft mit Sitz in Gütersloh, hat in der deutschen Bildungslandschaft einen hohen Stellenwert. Gleich unter mehreren Aspekten gilt es als relevant, wie ein Studiengang dabei abschneidet: für den Ruf der Hochschule, für Absolventen und für künftige Studierende. Entsprechend viel wird für möglichst gute Noten getan – und manchmal auch zu viel.

Vor bald sechs Jahren gab es Aufregung um eine Berliner Hochschule, weil eine Professorin intern allzu unverhohlen für eine positive Bewertung geworben hatte. Kritik solle man ihr direkt sagen, so kurz gefasst ihr Appell, in den Fragebogen aber lieber loben. Je besser der fragliche Studiengang im CHE-Ranking liege, desto besser sei dessen Ruf auch bei potenziellen Arbeitgebern. Irritierte Studierende wandten sich an die Medien, es gab größere Aufregung. Die Hochschule distanzierte sich vom Aufruf der Professorin („völlig über das Ziel hinausgeschossen“), das CHE kündigte an, die betreffenden Daten aus dem Ranking herauszunehmen.

Appell, den eigenen Abschluss nicht zu entwerten?

Wiederholt sich ein ähnlicher oder vergleichbarer Vorgang gerade im Südwesten? Das jedenfalls meinen Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Standort Stuttgart. Dort war es nicht nur eine Professorin, sondern sogar die Rektorin, die zur Teilnahme an der Befragung zu bestimmten Fächergruppen aufrief. Anders als die interne Evaluation, die Lehre und Studienbedingungen kontinuierlich verbessern solle, diene das CHE-Ranking als „wichtige Orientierungshilfe bei der Studienwahl“, schrieb Beate Sieger-Hanus. Und weiter: „Mit Ihrer Teilnahme … tragen Sie dazu bei, wie die in Ihrer Studienzeit erworbenen Qualifikationen und ihr künftiger Abschluss im beruflichen Umfeld wahrgenommen werden.“

Für Studierende der DHBW war das eine ähnliche Botschaft wie jene der Berliner Professorin. „Wer kritisch abstimmt, entwertet seinen eigenen Abschluss und senkt seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ – so lasen sie das. Ebenso problematisch sei der Appell der Rektorin, „die Stärken unserer Hochschule und Fachbereiche sichtbar zu machen“. Die Schwächen sollten umgekehrt offenbar intern bleiben. Letztlich gehe es nicht um Transparenz, sondern um Werbung. „Wir Studierenden wollen kein geschöntes Marketing-Ranking, das auf Angst basiert, sondern echte Qualitätskontrolle“, endete eine breit gestreute, anonyme Mail, die auch an unsere Zeitung ging.

Bei einem „verzerrten Bild“ drohen Konsequenzen

Bei der DHBW in Stuttgart nahm man die „Hinweise aus der Whistleblower-Meldung“ ernst und prüfte die Sachlage gründlich. Das Ergebnis laut einer Sprecherin: Eine Einflussnahme der Rektorin sei „zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt“ gewesen. Sie habe die Studierenden lediglich zur Teilnahme motivieren und die Unterschiede zwischen interner Qualitätssicherung und der CHE-Erhebung verdeutlichen wollen.

In einer Erinnerungs-Mail werde man gleichwohl betonen, „dass ehrliches und unvoreingenommenes Feedback für die Aussagekraft des CHE-Rankings von zentraler Bedeutung ist“. Erfahrungen sollten daher „offen geschildert“ werden. Sollten sich Studierende jedoch „in irgendeiner Form beeinflusst“ oder gar unter Druck gesetzt fühlen, könnten sie sich direkt an das CHE-Team wenden. Dieses werde die Ergebnisse „wie gewohnt gründlich prüfen“ und – sollte sich ein „verzerrtes Bild“ ergeben – die Bewertung der fraglichen Studiengänge nicht im nächsten Ranking veröffentlichen.

So bestätigt es auch das Centrum für Hochschulentwicklung selbst. Die zuständige Leiterin nationale Rankings, Sonja Berghoff, erkennt im Schreiben der Rektorin zwar „nicht die beschriebene massive Beeinflussung der Studierenden“. Sollten diese sich aber unter Druck gesetzt sehen, könnten sie sich persönlich oder anonym melden. Auf „mögliche Unregelmäßigkeiten“ hingewiesen zu werden sei dem CHE sehr wichtig.

Ranking wird im Mai 2026 veröffentlicht

Ob die Umfragedaten eine Beeinflussung zeigen, lässt sich laut Berghoff derzeit nicht sagen. Erst Ende Februar 2026 werde die Befragung abgeschlossen. Anfang Mai werde das Ranking dann veröffentlicht. Wo genau, hatte die Stuttgarter DHBW-Chefin Sieger-Hanus schon angekündigt: im Online-Studienführer „Hey Studium“ der Wochenzeitung „Die Zeit“, die seit viele Jahren eng mit dem Centrum für Hochschulentwicklung zusammenarbeitet.

Das Stuttgarter Wissenschaftsministerium findet die Mail der Rektorin übrigens schon heute unproblematisch, wie ein Sprecher mitteilte. Sie weise schließlich „explizit darauf hin, dass die Umfrage anonym erfolge und es ihr um ein differenziertes Bild der Hochschule gehe“.