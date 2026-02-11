Hochzeit von Cem Özdemir: Boris Palmer als Standesbeamter bei „besonderen, persönlichen Beziehungen“

Zu Cem Özdemirs geplanter Hochzeit in Tübingen gibt sich Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) zurückhaltend: „Des isch privat und kommentiere ich nicht“, macht er am Mittwochmittag auf Nachfrage deutlich. Mehr ist zur standesamtlichen Trauung des Grünen-Spitzenkandidaten mitten im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg bei ihm nicht herauszufinden. Dafür äußert sich der Ex-Grüne aber zu seiner Rolle als Standesbeamter.

Unsere Empfehlung für Sie Hochzeit im Wahlkampf Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing Wahlkampf-Manöver oder pure Romantik? Das Timing von Cem Özdemirs Hochzeit lässt aufhorchen. Der Einfluss auf die Wahl dürfte aber begrenzt bleiben, meint Redakteurin Annika Grah. Wie viele Trauungen im Tübinger Rathaus er im Februar übernimmt? Eine, sagt Palmer, das genaue Datum wisse er gerade nicht und lacht. Denn das soll privat bleiben. Es wird nach Informationen unserer Zeitung die Trauung von Cem Özdemir und seiner Lebensgefährtin Flavia Zaka sein.

Cem Özdemir und Boris Palmer zeigen sich gemeinsam im Wahlkampf

Bereits mehr als 100 Paare hat Palmer nach eigenen Angaben seit seinem Amtsantritt als OB im Jahr 2007 in der Rolle des Standesbeamten getraut. „Das mache ich aber ausschließlich bei besonderen, persönlichen Beziehungen“, stellt der 53-Jährige klar. Özdemir dürfte die Voraussetzungen erfüllen – seit Jahren sind die ehemaligen Parteikollegen befreundet.

Ein Bild aus alten Tagen: Cem Özdemir (Mitte) und Boris Palmer (re.) im Jahr 2013 mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, dessen Erbe Özdemir antreten möchte. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Zuletzt zeigten sich die beiden auch gemeinsam bei Wahlkampfterminen – in Tübingen oder bei der OB-Wahl in Böblingen. Damit befeuern sie vor der Landtagswahl am 8. März die kursierenden Mutmaßungen, Palmer könnte eventuell als möglicher Minister für die künftige Landesregierung von Tübingen nach Stuttgart wechseln. Doch in Umfragen liegen die Grünen noch einige Prozentpunkte hinter der CDU, erst einmal müsse man die Wahl gewinnen, bevor man darüber spreche, machte Özdemir kürzlich deutlich.

Palmer bereitet immer eine persönliche Rede fürs künftige Ehepaar vor

Für seine Zusatz-Qualifikation als Standesbeamter habe damals noch eine Stunde Erklärung durch eine Standesbeamtin in Tübingen gereicht, berichtet Palmer. Aber nicht jedes beliebige Paar könne sich vom OB persönlich trauen lassen: „Dann wäre ich den ganzen Tag damit beschäftigt“, sagt Palmer. Aber er mache durchaus Ausnahmen. Es gab bereits auch Mitarbeiter, die sich wünschten, von ihrem Chef getraut zu werden.

Neben den gesetzlichen Notwendigkeiten, die ein Standesbeamter am Tag der Hochzeit laut vorliest, bereitet Palmer auch immer eine individuelle Rede fürs künftige Ehepaar vor. Bei seinem langjährigen Freund und politischen Wegbegleiter Özdemir wird es ihm an Stoff dafür sicher nicht mangeln.