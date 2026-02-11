 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Boris Palmer als Standesbeamter bei „besonderen, persönlichen Beziehungen“

Hochzeit von Cem Özdemir Boris Palmer als Standesbeamter bei „besonderen, persönlichen Beziehungen“

Hochzeit von Cem Özdemir: Boris Palmer als Standesbeamter bei „besonderen, persönlichen Beziehungen“
1
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (li.) und Cem Özdemir sind seit vielen Jahren befreundet – und zeigten sich erst kürzlich zusammen bei einem Wahlkampftermin in Tübingen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Hochzeit von Cem Özdemir und seiner Partnerin findet in Tübingen statt. Mitten im Wahlkampf fungiert der Ex-Grüne Boris Palmer als Standesbeamter. Für den OB keine ungewohnte Rolle.

Baden-Württemberg: Florian Dürr (fid)

Zu Cem Özdemirs geplanter Hochzeit in Tübingen gibt sich Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) zurückhaltend: „Des isch privat und kommentiere ich nicht“, macht er am Mittwochmittag auf Nachfrage deutlich. Mehr ist zur standesamtlichen Trauung des Grünen-Spitzenkandidaten mitten im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg bei ihm nicht herauszufinden. Dafür äußert sich der Ex-Grüne aber zu seiner Rolle als Standesbeamter.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Hochzeit im Wahlkampf: Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Hochzeit im Wahlkampf Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Wahlkampf-Manöver oder pure Romantik? Das Timing von Cem Özdemirs Hochzeit lässt aufhorchen. Der Einfluss auf die Wahl dürfte aber begrenzt bleiben, meint Redakteurin Annika Grah.

Wie viele Trauungen im Tübinger Rathaus er im Februar übernimmt? Eine, sagt Palmer, das genaue Datum wisse er gerade nicht und lacht. Denn das soll privat bleiben. Es wird nach Informationen unserer Zeitung die Trauung von Cem Özdemir und seiner Lebensgefährtin Flavia Zaka sein.

Cem Özdemir und Boris Palmer zeigen sich gemeinsam im Wahlkampf

Bereits mehr als 100 Paare hat Palmer nach eigenen Angaben seit seinem Amtsantritt als OB im Jahr 2007 in der Rolle des Standesbeamten getraut. „Das mache ich aber ausschließlich bei besonderen, persönlichen Beziehungen“, stellt der 53-Jährige klar. Özdemir dürfte die Voraussetzungen erfüllen – seit Jahren sind die ehemaligen Parteikollegen befreundet.

Ein Bild aus alten Tagen: Cem Özdemir (Mitte) und Boris Palmer (re.) im Jahr 2013 mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, dessen Erbe Özdemir antreten möchte. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Unsere Empfehlung für Sie

Promi-Hochzeit im Wahlkampf: Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Promi-Hochzeit im Wahlkampf Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Cem Özdemir wollte seine Hochzeit ohne Medien vor der Wahl feiern. Doch der Plan sprach sich herum. Nun bestätigt seine Sprecherin die Trauung in Tübingen. Die CDU übt Kritik.

Zuletzt zeigten sich die beiden auch gemeinsam bei Wahlkampfterminen – in Tübingen oder bei der OB-Wahl in Böblingen. Damit befeuern sie vor der Landtagswahl am 8. März die kursierenden Mutmaßungen, Palmer könnte eventuell als möglicher Minister für die künftige Landesregierung von Tübingen nach Stuttgart wechseln. Doch in Umfragen liegen die Grünen noch einige Prozentpunkte hinter der CDU, erst einmal müsse man die Wahl gewinnen, bevor man darüber spreche, machte Özdemir kürzlich deutlich.

Palmer bereitet immer eine persönliche Rede fürs künftige Ehepaar vor

Für seine Zusatz-Qualifikation als Standesbeamter habe damals noch eine Stunde Erklärung durch eine Standesbeamtin in Tübingen gereicht, berichtet Palmer. Aber nicht jedes beliebige Paar könne sich vom OB persönlich trauen lassen: „Dann wäre ich den ganzen Tag damit beschäftigt“, sagt Palmer. Aber er mache durchaus Ausnahmen. Es gab bereits auch Mitarbeiter, die sich wünschten, von ihrem Chef getraut zu werden.

Neben den gesetzlichen Notwendigkeiten, die ein Standesbeamter am Tag der Hochzeit laut vorliest, bereitet Palmer auch immer eine individuelle Rede fürs künftige Ehepaar vor. Bei seinem langjährigen Freund und politischen Wegbegleiter Özdemir wird es ihm an Stoff dafür sicher nicht mangeln.

Weitere Themen

Kurioser Zwischenfall bei Mannheim: Zugstrecke wegen Spielhandgranate gesperrt

Kurioser Zwischenfall bei Mannheim Zugstrecke wegen Spielhandgranate gesperrt

Zugreisende hatten in Mannheim mit Einschränkungen zu kämpfen. Die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Rheinau war zwischenzeitig gesperrt - aus kuriosem Grund.
Aquatoll in Neckarsulm soll mit neuen Highlights wieder öffnen – „Wiedergeburt ist greifbar“

Große Pläne in Neckarsulm Erlebnisbad Aquatoll soll wiederbelebt werden – mit diesen neuen Highlights

Das Aquatoll in Neckarsulm steht vor einem Comeback: Ein Investor plant die Wiederbelebung des Erlebnisbad. Was bislang bekannt ist.
Von Michael Bosch
Hochzeit von Cem Özdemir: Boris Palmer als Standesbeamter bei „besonderen, persönlichen Beziehungen“

Hochzeit von Cem Özdemir Boris Palmer als Standesbeamter bei „besonderen, persönlichen Beziehungen“

Die Hochzeit von Cem Özdemir und seiner Partnerin findet in Tübingen statt. Mitten im Wahlkampf fungiert der Ex-Grüne Boris Palmer als Standesbeamter. Für den OB keine ungewohnte Rolle.
Von Florian Dürr
Freiburg: Mutmaßlich Buttersäure vor AfD-Wahlkampf verteilt

Freiburg Mutmaßlich Buttersäure vor AfD-Wahlkampf verteilt

Die AfD plant eine Wahlkampfveranstaltung in einem Bürgerhaus in Freiburg. Doch im Vorfeld stinkt es dort gewaltig. Wovon die Polizei ausgeht.
Entführung im Erlebnisbad in Rust: „Rulantica“-Prozess: Wie eine Tat mehrere Leben verändert

Entführung im Erlebnisbad in Rust „Rulantica“-Prozess: Wie eine Tat mehrere Leben verändert

Stundenlang sucht ein Vater verzweifelt seine Tochter im Erlebnisbad. Was er den Mitarbeitern und der Polizei im Gericht vorwirft – und wie das Mädchen heute mit der Tat umgeht.
Cem Özdemirs Hochzeit: Hagel und Stoch gratulieren, Rülke stichelt

Cem Özdemirs Hochzeit Hagel und Stoch gratulieren, Rülke stichelt

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir heiratet mitten im Wahlkampf. Das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor.
Von Annika Grah
Feuer in Offenburger Tiefgarage: Auslöser für Brand mit einem Toten gefunden

Feuer in Offenburger Tiefgarage Auslöser für Brand mit einem Toten gefunden

In einer Offenburger Tiefgarage brach ein Feuer aus, ein Senior starb. Nun ist die Ursache des Brandes geklärt.
Baden-Württemberg: Fast jeder Zweite fällt durch – Führerschein bleibt Hürde

Baden-Württemberg Fast jeder Zweite fällt durch – Führerschein bleibt Hürde

Der Weg zum Führerschein ist für viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Baden-Württemberg weiter steinig: Auch 2025 scheitert ein großer Teil an Theorie oder Praxis.
Heidelberg: Streit auf Recyclinghof – Mann mit E-Gitarre verletzt

Heidelberg Streit auf Recyclinghof – Mann mit E-Gitarre verletzt

Eine E-Gitarre als Waffe – und der Verdächtige flüchtet. Was hinter dem ungewöhnlichen Angriff steckt und wie es dem Opfer geht.
Hochzeit im Wahlkampf: Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Hochzeit im Wahlkampf Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Wahlkampf-Manöver oder pure Romantik? Das Timing von Cem Özdemirs Hochzeit lässt aufhorchen. Der Einfluss auf die Wahl dürfte aber begrenzt bleiben, meint Redakteurin Annika Grah.
Von Annika Grah
Weitere Artikel zu Cem Özdemir Boris Palmer Hochzeit Tübingen Bündnis 90/Die Grünen Wahlkampf Winfried Kretschmann Landtagswahl
 
 