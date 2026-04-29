Zum 15. Hochzeitstag haben Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Familienfoto veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt das Paar mit seinen drei Kindern entspannt im Grünen und wirkt bewusst privat statt offiziell.
29.04.2026 - 13:21 Uhr
Prinz William und Prinzessin Catherine haben ihren 15. Hochzeitstag mit einem neuen Familienfoto gefeiert. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares erschien am Mittwoch ein Bild, das die beiden gemeinsam mit ihren drei Kindern im Grünen zeigt. Dazu schrieb das Paar knapp: „Celebrating 15 years of marriage“ – „Wir feiern 15 Jahre Ehe“.