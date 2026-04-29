Zum 15. Hochzeitstag haben Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Familienfoto veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt das Paar mit seinen drei Kindern entspannt im Grünen und wirkt bewusst privat statt offiziell.

Prinz William und Prinzessin Catherine haben ihren 15. Hochzeitstag mit einem neuen Familienfoto gefeiert. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares erschien am Mittwoch ein Bild, das die beiden gemeinsam mit ihren drei Kindern im Grünen zeigt. Dazu schrieb das Paar knapp: „Celebrating 15 years of marriage“ – „Wir feiern 15 Jahre Ehe“.

Das Foto zeigt William und Kate nicht in offizieller Pose, sondern entspannt auf einer Wiese liegend. Mit dabei sind Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Auch die Hunde der Familie sind auf dem Bild zu sehen.

Für William und Kate ist der Hochzeitstag ein besonderer Meilenstein. Am 29. April 2011 hatten sich die beiden in der Westminster Abbey in London das Jawort gegeben. Die Zeremonie wurde damals weltweit verfolgt und galt als eines der größten royalen Medienereignisse der vergangenen Jahrzehnte.

Seitdem hat sich die Rolle des Paares deutlich verändert. Aus dem Duke und der Duchess of Cambridge wurden nach dem Tod von Queen Elizabeth II. der Prince und die Princess of Wales. William steht heute als Thronfolger stärker im Zentrum der Monarchie, Kate hat sich in den vergangenen Jahren vor allem auf Themen wie frühe Kindheit, Familie und mentale Gesundheit konzentriert.

Der neue Instagram-Post wirkt auch deshalb bemerkenswert, weil die vergangenen Jahre für die Familie schwierig waren. Kate hatte 2024 öffentlich gemacht, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterziehen musste. Im Januar 2025 erklärte sie, sie befinde sich in Remission. Seitdem ist sie schrittweise zu öffentlichen Terminen zurückgekehrt.

2011 gaben sich Kate und William das Ja-Wort. (Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel)

Das Jubiläumsfoto passt zu der Kommunikationslinie, die William und Kate seit einiger Zeit verfolgen: weniger steife Palastinszenierung, mehr private Familiennähe. Die Aufnahme zeigt die fünf nicht als distanzierte Royals, sondern als Familie in einem ruhigen Moment. Gerade diese Mischung aus Zurückhaltung und Nähe dürfte erklären, warum der Beitrag kurz nach Veröffentlichung bereits auf große Resonanz stieß.

William und Kate hatten sich als Studenten an der University of St Andrews kennengelernt. Ihre Beziehung wurde über Jahre von der Öffentlichkeit begleitet, bevor sie 2010 ihre Verlobung bekanntgaben. Ein Jahr später folgte die Hochzeit in London. 15 Jahre später präsentieren sie sich nun nicht mit einem offiziellen Porträt, sondern mit einem Bild, das fast beiläufig wirkt und gerade dadurch die Botschaft des Tages transportiert: Im Mittelpunkt steht die Familie.