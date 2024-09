Für die Männer des HTC Stuttgarter Kickers beginnt am Wochenende die Zweitliga-Saison auf dem Feld. Die spannende Frage: Wie lassen sich die im Kader entstandenen Lücken schließen?

Harald Landwehr 11.09.2024 - 17:57 Uhr

Anfang Juni ist die Saison 2023/24 für die Männer des HTC Stuttgarter Kickers mit einem guten vierten Platz in der zweiten Feldhockey-Bundesliga geendet. Vergangen sind seitdem lange bald dreieinhalb Monate, mit insgesamt vier Wochen Trainingspause sowie einer intensiven Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nun, da sind sich an der Hohen Eiche alle einig, ist es höchste Zeit, dass wieder um Punkte gespielt wird. „Wir sind jetzt absolut bereit und heiß darauf“, sagt der Kapitän Sten Brandenstein vor dem Auftakt am kommenden Wochenende. Auf dem Programm steht gleich eine Doppelschicht mit einer Auswärtspartie am Samstag bei der TG Frankenthal sowie dem ersten Heimauftritt am Sonntag gegen den THC Wiesbaden. Beide Begegnungen beginnen um 14 Uhr.