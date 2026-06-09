Bislang wahrten die USA und Russland das Gleichgewicht des Schreckens mit Atomwaffen. Doch inzwischen verfügen neuen Staaten über ein Nuklearpotenzial. Die Ausgaben dafür sind gigantisch – und sie steigen immer weiter.
09.06.2026 - 15:43 Uhr
Die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen sind einer Studie zufolge im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Die neun Atommächte hätten im vergangenen Jahr gemeinsam fast 119 Milliarden Dollar (103 Milliarden Euro) für ihre Atomarsenale ausgegeben, berichtet die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN).