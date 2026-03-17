Höhepunkte Lange Nacht der Museen in Stuttgart: Was darf man nicht verpassen?
Am Samstag, 21. März, ist es wieder soweit: Die Lange Nacht der Museen in Stuttgart lockt – 63 spannende Orte sind zu erleben. Was sind die Höhepunkte?
Am Samstag, 21. März, ist es wieder soweit: Die Lange Nacht der Museen in Stuttgart lockt – 63 spannende Orte sind zu erleben. Was sind die Höhepunkte?
Seit 25 Jahren organisiert das Stuttgartmagazin „Lift“ die Lange Nacht der Museen – und ermöglicht so ungewöhnliche Einblicke und anregende Begegnungen. Dieses Jahr am Samstag, 21. März. Wir geben Programmtipps.