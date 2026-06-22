In diesem Jahr werden die Hohenheimer Gärten 250 Jahre alt. Und just zu diesem Jubiläum blüht auch die gewaltige Titanenwurz. Ein Livestream ist eingerichtet.

Eigentlich kann es jeden Augenblick so weit sein: „Morgen oder übermorgen“, schätzt Helmut Dalitz von den Hohenheimer Gärten, „dürfte sich die Blüte öffnen.“ Dann verströmt die Titanenwurz, eine Gigantin der Pflanzenwelt, ihren ziemlich üblen Geruch. „Mich erinnert es an tote Maus“, sagt der wissenschaftliche Leiter der Gärten der Uni Hohenheim. Aber das währt nur kurz: Maximal zwei Tage, dann ist die Blühphase schon wieder vorbei.

Die Uni Hohenheim hat einen Livestream eingerichtet. „Wenn der gekräuselte Rand der Blüte sich braun-rot verfärbt, geht die Blüte auf“, erklärt Dalitz.

Die Titanenwurz ist die größte Blume der Welt. Amorphophallus titanum stammt aus den Regenwäldern Sumatras in Indonesien. Ihr gewöhnungsbedürftiger Geruch soll Aas- und Dunginsekten anlocken, die die Pflanze bestäuben. Zusätzlich heizt sich Titanenwurz in ihrer Blütezeit auf rund 38 Grad auf, um den Geruch möglichst weit zu verbreiten.

Die Hohenheimer Titanenwurz ist besonders blühfreudig

Das Hohenheimer Exemplar, „Surprise“ getauft, ist besonders blühfreudig. In den vergangenen fünf Jahren blühte die Pflanze bereits zwei Mal.

„Surprise“ kam 2019 nach Hohenheim, als der Palmengarten Frankfurt sie den Hohenheimer Gärten überließ. Die erste Blüte erreichte 2021 eine Höhe von 1,3 Metern. Zwei Jahre später übertraf sie diesen Wert noch einmal deutlich: Damals wurde die Titanenwurz 2,03 Meter hoch. „Dass sie jetzt zu unserem 250. Geburtstag schon wieder blüht, freut uns natürlich“, sagt Dalitz.

Wer ihren speziellen Geruch nach Aas, Kot oder eben „tote Maus“ riechen will, hat die Gelegenheit dazu, sobald die Titanenwurz ihre gewaltige samtige, purpurne Blüte öffnet. Am ersten Blühtag ist das Gewächshaus von 10 bis 22 Uhr, am zweiten von 10 bis 20 Uhr geöffnet. >> Aktuelle Infos gibt es auf der Homepage der Hohenheimer Gärten