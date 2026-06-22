In diesem Jahr werden die Hohenheimer Gärten 250 Jahre alt. Und just zu diesem Jubiläum blüht auch die gewaltige Titanenwurz. Ein Livestream ist eingerichtet.
22.06.2026 - 13:54 Uhr
Eigentlich kann es jeden Augenblick so weit sein: „Morgen oder übermorgen“, schätzt Helmut Dalitz von den Hohenheimer Gärten, „dürfte sich die Blüte öffnen.“ Dann verströmt die Titanenwurz, eine Gigantin der Pflanzenwelt, ihren ziemlich üblen Geruch. „Mich erinnert es an tote Maus“, sagt der wissenschaftliche Leiter der Gärten der Uni Hohenheim. Aber das währt nur kurz: Maximal zwei Tage, dann ist die Blühphase schon wieder vorbei.