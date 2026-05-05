Vor 30 Jahren kam der Riesen-Hit „Independence Day“ ins Kino. Regisseur Roland Emmerich startete damit seine Karriere. Die USA bleiben seine Wahlheimat.
Für den Katastrophenfilm-Regisseur Roland Emmerich (70) kommt ein Umzug zurück nach Deutschland nicht infrage. „Nein, wenn dann London. Ich habe ein Haus in London. Das ist total schön“, sagte Emmerich der dpa in Hamburg. Ein Grund dafür sei auch, dass dort Englisch gesprochen werden. „Ich bin jetzt 36 Jahre in Amerika, also länger in Amerika als in Deutschland“, sagte der gebürtige Stuttgarter. Er und sein Ehemann hätten aber ihre deutschen Pässe noch. „Wenn Trump den Weltkrieg anfängt, dann ... (lange Pause) wie auch immer.“ Aber das wolle er nicht hoffen.