Holzgerlingen Neue Parkplätze – ja, aber wie viele?
Das leidige Thema: Wo finde ich in der Innenstadt von Holzgerlingen einen Parkplatz? Durch das neue Ärztehaus verschärfte sich die Lage. Aber nun soll Abhilfe kommen.
Parkplatzsuche in der Innenstadt – nahezu überall ein leidiges Thema. In Holzgerlingen hatte sich die Lage verschärft, seit im Ärztehaus in der Hinteren Straße die Arbeit aufgenommen wurde. Durch einen neuen Parkplatz in der Bahnhofstraße soll nun Abhilfe geschaffen werden. Wie viele Plätze es geben wird, ist aber noch offen. Der Parkplatz soll in der Bahnhofstraße, Ecke Gartenstraße, entstehen. Das Grundstück ist im Besitz der Stadt und wird derzeit als „Baulager für die Glasfaser-Truppe“ genutzt, wie Bürgermeister Ioannis Delakos (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte.