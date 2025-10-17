Das Thema Homeoffice beschäftigt Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer wieder und sorgt für kontroverse Diskussionen. Wie sehen Sie das? Jetzt hier abstimmen.
17.10.2025 - 10:57 Uhr
Immer wieder flammt in Deutschland die Debatte rund um das Thema Homeoffice auf. Zuletzt äußerte sich Mercedes-Chef Ola Källenius in einem internen Online-Dialog dazu. Der Vorstandsvorsitzende befürchtet, dass, „wenn in 50 Prozent der Zeit keine zwischenmenschliche Dynamik stattfindet, etwas verloren geht.“ Bei Mercedes-Benz gäbe es kein schwarz-weiß. „Es geht nicht um 100 oder 0“. Und weiter: „Aber der jetzige Zustand ist nicht optimal. Ich finde, wir müssen das ganz offen diskutieren und schauen, wie wir das verändern können.“