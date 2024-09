Wo wird die Stadt im See diese Woche mähen?

Die Stadt Stuttgart startet einen weiteren Versuch, um die vielen Wasserpflanzen im See zu verringern. Das Mähboot wird in dieser Woche starten.

Iris Frey 02.09.2024 - 14:50 Uhr

In diesem Jahr hat sich das Hornblatt besonders stark im Max-Eyth-See ausgebreitet. Bei einer ersten Mähaktion Ende Juli hat ein Mähboot nach Angaben der Stadt 40 Tonnen der Pflanzen entfernt. Dennoch hielt das Wachstum der Pflanzen an, sodass Segelkurse ausfallen mussten und auch die Elektroboote weiterhin nicht fahren konnten. Der Bootsverleih auf der Halbinsel im See ist seit dem 12. Mai blockiert. Auch Rettungsboote der DLRG waren durch den starken Pflanzenbewuchs behindert. Die günstigen Nährstoffverhältnisse und die hohen Temperaturen hätten das schnelle Wiederaufwachsen der Wasserpflanzen begünstigt, heißt es vonseiten der Stadt.