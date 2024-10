Obwohl sie uns erschrecken, lieben wir Schauer- und Gruselgeschichten und Horrorfilme mit Gespenstern, Monstern, Zombies und Hexen – und das nicht nur an Halloween. Weshalb haben wir so viel Spaß daran? Was macht den psychologischen Kick des Grausigen aus?

Bald werden sie uns wieder heimsuchen: Horror-Clowns, Vampire, Zombies, Horrorfilme, die zu Halloween auf den Streamingportalen Hochkonjunktur haben. Anlass genug, sich wohlig zu erschrecken. Aber was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man sich gruselt?

Welche Rolle spielen Amygdala und Thalamus bei der Horror-Rezeption?

Ein vorbeihuschender Schatten, ein markerschütternder Schrei, ein Toter, der blutüberströmt im Rinnstein liegt: Menschen reagieren instinktiv auf potenzielle Bedrohungen, ducken sich weg, schützen den Kopf mit den Armen.

Die Amygdala oder der Mandelkern ist ein paariges Kerngebiet des Gehirns im zur Mitte gelegenen Teil des jeweiligen Temporallappens. Auf dieser 3D-Illustration ist die eine Hälfte der Amygdala rechts zu sehen. Foto: Imago/Depositphotos

Hierbei hilft die Amygdala, das aus einem Bündel Neuronen bestehende, mandelförmige Angstzentrum über dem Stammhirn. Sofort nach dem Eintreffen der sensorischen Reize im Thalamus – der größten Ansammlung von Nervenzellen im Gehirn. Im Thalamus werden alle Sinneseindrücke aus der Um- und Innenwelt des Körpers gesammelt, sortiert und zur Bewusstwerdung an die Großhirnrinde weitergeleitet.

Wie werden schaurige Sinnesreize verarbeitet?

Vom Thalamus gelangen die Sinneseindrücke an die Amygdala und werden von dort aus auf zwei verschiedenen Wegen weitergeleitet:

Alarmanlage: Der schnellere der beiden funktioniert wie der Bewegungsmelder einer Alarmanlage und setzt spontan Reaktionen im ganzen Körper in Gang. Erstarren, Fliehen oder Kämpfen sind die Optionen, die je nach Bedrohung folgen. Und zwar noch bevor beispielsweise der vorbeihuschende Schatten genau identifiziert wird.

Erstarren, Fliehen oder Kämpfen sind die Optionen, die je nach Bedrohung folgen. Foto: Imago/peopleimages.com

Abwehrreaktion: Das Signal der Sinnesreize gelangt aber auch über einen Sekundenbruchteile langsameren „Umweg“ zum sensorischen Kortex. Dieser Hirnbereich verschafft ein einordnendes, klareres Bild über die potenzielle Bedrohung und verstärkt dann die Abwehrreaktion oder entlarvt sie als Fehlalarm.

Dabei betont der amerikanische Neurowissenschaftler Joseph LeDoux vom Center for Neural Science an der New York University, Angst beim Menschen sei mehr als das Empfinden von Bedrohung. „Angst ist ein Konzept, nicht ein ‚Ding‘ im Gehirn.“

Was bewirken Hormone beim Gruseln?

Glutamat: Die Erwartung, dass uns Schlimmes zustoßen kann, setzt eine chemische Kaskade in Gang. Vor allem über den Botenstoff des aufputschenden Glutamat werden Alarmsignale in andere Hirnteile wie den Hypothalamus und dann in den Körper gestreut.

Adrenalin: Das Nebennierenmark stößt große Mengen Stresshormons Adrenalin aus, der Blutzuckerspiegel steigt, das Herz schlägt schneller und die Handinnenflächen werden feucht.

Endorphin: Bleibt das Schlimmste dann aber aus, strömt das beruhigende Wohlfühlhormon Endorphin durch den Körper. Dieser Hormon-Mix ist es wohl auch, den viele Menschen am Gruselgefühl mögen. Denn er kann selbst bei der Gespensterstory vor dem Kamin einsetzen.

In einer Extremsituation wie dem Anschauen eines Horrorfilms wird jede Menge Adrenalin ausgeschüttet. Foto: Image/ingimage

Was hat es mit der optischen Täuschung auf sich?

Manchmal ist der Körper auch selbst schuld, wenn er sich erschreckt. Denn manche vermeintliche Geistererscheinung ist schlicht eine optische Täuschung.

Wer etwa 30 Sekunden auf das Bild eines Totenkopfs starrt und danach auf eine leere Fläche, sieht dort für eine Weile ebenfalls einen Totenkopf – das sogenannte Nachbild. Es kommt zustande, wenn die Lichtrezeptoren des Auges durch das Starren ermüdet sind und nicht mehr flexibel reagieren.

Der Totenkopf dient der Symbolisierung oder gar Androhung von physischer Lebensgefahr und Tod, der Vergänglichkeit menschlichen Lebens. Foto: Imago/Panthermedia

Wie wichtig ist die Distanz zum Geschehen?

Eigentlich erscheint es paradox, dass viele von uns immer wieder bewusst nach furchteinflößenden Erlebnissen suchen und sich nicht automatisch abgeschreckt fühlen von Horrorfilmen mit markerschütternden Schreien und spritzendem Blut. Doch die unterhaltende Wirkung von Horror ist einer simplen Tatsache geschuldet: der Distanz zum Geschehen.

Wenn wir Horrorfilme schauen oder in der Geisterbahn sitzen, wissen wir, dass uns währenddessen nichts passieren kann. Wir sind vollkommen sicher. Aus dieser sicheren Position heraus können wir uns auch unserer natürlichen Neugierde am Düsteren hingeben.

Warum können Schauergeschichten den Erfahrungshorizont erweitern?

Doch unser Interesse am Schrecklichen gleicht keineswegs nur einer ethisch fragwürdigen Blutlust, sondern kann uns im Notfall sogar nützlich sein. „Obwohl die meisten Menschen mit der Absicht in einen Gruselfilm gehen, unterhalten zu werden, anstatt etwas zu lernen, bieten Gruselgeschichten reichlich Lernmöglichkeiten.

Die Fiktion ermöglicht es dem Publikum, ohne großen Aufwand eine imaginäre Version der Welt zu erkunden“, erklärt Coltan Scrivner von der University of Chicago, der sich selbst als „Leading expert on the science of horror, truecrime, and morbid curiosity“ bezeichnet. Scrivner hat auch einen „Morbid Curiosity Test“ entwickelt.

Wie helfen Gruselfilme, das Leben besser zu meistern?

Zuschauer können durch Gruselfilme zum Beispiel lernen, wie sie sich in verschiedenen Katastrophenszenarien am besten verhalten – vom Bürgerkrieg über die Zombie-Apokalypse bis hin zur Flucht vor einem Raubtier. Eingefleischten Horrorfans kam dieses fiktive Bootcamp zum Beispiel während der Corona-Pandemie zugute.

Wer eine Zombie-Apokalypse am Bildschirm ohne negative Folgen aushält, ist für das reale Leben bestens präpariert. Foto: Imago/Pond5 Images

Wie Coltan Scrivner herausgefunden hat, fühlten sich Menschen, die regelmäßig Horrorfilme schauten, deutlich weniger psychisch von Lockdowns, Infektionshöchstständen und Co belastet als der Durchschnitt. Sie schliefen beispielsweise besser und wiesen auch weniger depressive Symptome auf.

Warum sind ängstliche Menschen häufiger Horrorfans?

Dass der Konsum gruseliger Inhalte die psychologische Widerstandsfähigkeit stärken kann, erklärt vielleicht auch, warum überdurchschnittlich ängstliche und neurotische Personen Umfragen zufolge häufiger Horrorfans sind als ihre Mitmenschen.

Das Genre hilft ihnen womöglich dabei, Ängste abzubauen, wie Peter Zwanzger von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in München erklärt: „Je häufiger man sich bedrohlichen Reizen aussetzt, desto mehr gewöhnt man sich daran – und sieht diese nicht mehr als Gefahr an.“

Was hat die Erbkrankheit Porphyrie mit Vampir-Storys zu tun?

Schon vor tausenden von Jahren erzählte man sich in Südosteuropa Geschichten von bluttrinkenden Dämonen. Wie die Geschichte vom Blutsauger mit Furcht vor Kruzifixen, Knoblauch und Tageslicht einst entstanden ist, bleibt allerdings rätselhaft.

Eine Theorie besagt, dass Menschen mit Porphyrien – also erbliche Stoffwechselkrankheiten, welche die Synthese des roten Blutfarbstoffs Häm beeinträchtigen – als Inspiration für den Vampir-Mythos gedient haben könnten.

Christopher Lee als Dracula: Der Fürst der Finsternis hat gerade gespeist. Foto: Imago/Avalon.red.

Genau wie die Vampire der Legenden müssen die Erkrankten häufig das Sonnenlicht meiden, weil sie sonst schwere Hautschäden erleiden. Und auch der Konsum einiger Lebensmittel – darunter Knoblauch – kann die Symptome der Betroffenen verschlimmern.

Zu den typischen Symptomen einer akuten Porphyrie zählen bräunlich-rötlich verfärbte Zähne. Erkrankten soll früher sogar dazu geraten worden sein, Tierblut zu trinken, obwohl das nach heutigem Kenntnisstand nichts an ihrer Lage verbessert hätte. Stoffwechselkranke haben also durchaus Gemeinsamkeiten mit Vampiren.

Hat der Frankenstein-Mythos eine historische Basis?

Dass es heute so einen ausgeprägten Hype um Vampire gibt, haben wir auch Bram Stokers Roman „Dracula“ zu verdanken, der Ende des 19. Jahrhunderts erschien und unsere Vorstellung der blutsaugenden Untoten erheblich mitgeformt hat.

Ein anderer Schauerroman, der bis heute Wellen schlägt, ist Mary Shelleys „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ aus dem Jahr 1818. Darin erschafft der junge Mediziner Victor Frankenstein ein Wesen aus Leichenteilen. Von der Gesellschaft und ihrem eigenen Schöpfer verstoßen, wendet sich die Gestalt schließlich dem Bösen zu.

Boris Karloff als Kreatur in einer Szene des Films „Frankenstein“ aus dem Jahr 1931. Foto: Imago/Capital Pictures

Interessanterweise steckt in der Geschichte neben Lektionen über den Gottkomplex des Menschen auch einiges an wissenschaftlichem Denken. Denn zu Shelleys Zeiten diskutierten Gelehrte über das „Lebensprinzip“: Was ist es, das uns lebendig macht? Für William Abernethy vom Royal College of Surgeons war das Leben eine Art „Funke“, der der körperlichen Hülle hinzugefügt werden muss, um ihr Leben einzuhauchen.

Auch in Shelleys Roman ist von einem „Funken des Seins“ die Rede, den Frankenstein dem leblosen Körper seiner Schöpfung einhaucht. Verfilmungen des Schauerromans nehmen den Begriff „Funken“ traditionellerweise sehr wörtlich und interpretieren ihn als Stromstoß oder sogar als Blitzeinschlag.

Wieso war Mary Shelleys „Frankenstein“-Roman seinerzeit brandaktuell?

Das ist vor dem Hintergrund der Zeit, in der Shelley lebte, tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Denn Wissenschaftler versuchten damals, Tote wieder zum Leben zu erwecken, und zwar mithilfe der neu entdeckten Elektrizität.

Anfangs waren es nur tote Frösche, deren Gliedmaßen man mit gezielten Stromstößen zum Zucken brachte, irgendwann dann die Leichen hingerichteter Krimineller.

Newgate-Prison um 1800. Foto: Imago/Gemini Collection

Sogar eine öffentliche Darbietung fand 1803 im Londoner Newgate-Gefängnis statt. Im „Newgate Calendar“, einer Sammlung von Verbrechergeschichten aus dem 18. und 19. Jahrhundert, heißt es dazu:

„Die Kiefer des verstorbenen Verbrechers begannen zu zittern und die angrenzenden Muskeln waren schrecklich verformt, und ein Auge wurde tatsächlich geöffnet. Im weiteren Verlauf des Vorgangs wurde die rechte Hand angehoben und geballt, und die Beine und Oberschenkel wurden in Bewegung gesetzt.“