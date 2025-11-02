Die Stadt Filderstadt stellt dem Förderverein Hospiz auf den Fildern ein Grundstück für den Bau eines Hospizes zur Verfügung.
Es ist zwar noch nicht der endgültige Durchbruch, aber ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung: Das Filder-Hospiz hat jetzt eine Heimat. Kurz vor der Sommerpause hat der Filderstädter Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass die Stadt dem Förderverein Hospiz auf den Fildern ein 1062 Quadratmeter großes Grundstück in Bonlanden im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags überlassen soll. Es ist nun bis Ende 2030 für den Verein reserviert. Das Grundstück liegt südlich des Match-Centers am Kreisel der Osttangente in Bonlanden. Dort ist der Fildorado-Ausweichparkplatz, und dessen hinterstes eingeschottertes Eck ist gemeint. Darüber hinaus übernimmt die Stadt zur finanziellen Unterstützung des Vorhabens den jährlichen Erbbauzins als Freiwilligkeitsleistung.