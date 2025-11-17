Hotel am Flughafen Stuttgart Warum dieses Flughafenhotel an Silvester zu einem Hunde-Hotspot wird
Das Mövenpick-Hotel am Stuttgarter Airport hat sich zum Silvester-Geheimtipp für Hundebesitzer gemausert. Das hat gleich mehrere Gründe.
Das Mövenpick-Hotel am Stuttgarter Airport hat sich zum Silvester-Geheimtipp für Hundebesitzer gemausert. Das hat gleich mehrere Gründe.
Wenn am 31. Dezember 2025 die Uhr Mitternacht schlägt, wird das mit ordentlich Getöse gefeiert. Doch während viele Menschen sich an Raketen und Glitzerregen erfreuen, sind Feuerwerke für Tiere in der Regel eine Tortur. Wenn es knallt, pfeift und blitzt, leiden gerade Hunde mit ihrem ausgezeichneten Gehör. Viele Halterinnen und Halter wollen ihren Lieblingen die Qualen ersparen. Als Geheimtipp hat sich dazu in den vergangenen Jahren der Stuttgarter Flughafen herauskristallisiert.