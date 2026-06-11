Hugo Boss in Metzingen Übernahmeangebot als Taktikmanöver?
Die Übernahmeofferte des britischen Großaktionärs Fraser trifft Hugo Boss mitten in der Neuausrichtung. Was sagen Aktionärsschützer und was bedeutet das für die Beschäftigten?
Die Übernahmeofferte des britischen Großaktionärs Fraser trifft Hugo Boss mitten in der Neuausrichtung. Was sagen Aktionärsschützer und was bedeutet das für die Beschäftigten?
Mitten in der Neuausrichtung flattert dem Metzinger Modekonzern Hugo Boss eine Übernahmeofferte seines britischen Großaktionärs Frasers ins Haus. „Das Angebot kam für uns etwas überraschend“, sagt Walter Bauer, Vorstandsvorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK).