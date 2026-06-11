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Hugo Boss in Metzingen Übernahmeangebot als Taktikmanöver?

Hugo Boss in Metzingen: Übernahmeangebot als Taktikmanöver?
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Für Hugo Boss gibt es ein Übernahmeangebot - der Modekonzern will es prüfen. Foto: Bernd Weißbrod

Die Übernahmeofferte des britischen Großaktionärs Fraser trifft Hugo Boss mitten in der Neuausrichtung. Was sagen Aktionärsschützer und was bedeutet das für die Beschäftigten?

Wirtschaft: Imelda Flaig (imf)

Mitten in der Neuausrichtung flattert dem Metzinger Modekonzern Hugo Boss eine Übernahmeofferte seines britischen Großaktionärs Frasers ins Haus. „Das Angebot kam für uns etwas überraschend“, sagt Walter Bauer, Vorstandsvorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK).

 

Die Frasers Group des britischen Milliardärs Mike Ashley, die rund 26 Prozent der Hugo-Boss-Aktien hält, will im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, was einem Kaufpreis von rund zwei Milliarden Euro für die restlichen Boss-Aktien entsprechen würde.

„Finanziell kein attraktives Angebot“

Finanziell hält Aktionärsschützer Bauer das nicht für attraktiv, da das Angebot nur geringfügig, also um rund vier Prozent, über dem letzten Börsenkurs vor Bekanntgabe des Angebots liege und die Aktie danach schon über 38 Euro notierte.

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Nach Einschätzung von Bauer dürfte die Hugo-Boss-Aktie deutlich mehr Potenzial haben, denn die Marke sei in Europa sehr stark positioniert. „Und in Asien und den USA scheint noch deutlich mehr möglich als Hugo Boss bisher erreicht hat“, sagt der Aktionärsschützer. Zudem habe der Vorstand Maßnahmen ergriffen, um die Profitabilität zeitnah wieder zu steigern. 2023 etwa notierte die Aktie sogar bei knapp 76 Euro, ihr Allzeithoch hatte sie im Jahr 2015 mit 120 Euro.

Daniel Grieder, Chef von Hugo Boss, hat ein Übernahmeangebot von Boss-Großaktionär Frasers auf dem Tisch. Foto: Bernd Weißbrod

Nach Meinung des Aktionärsschützers ist die Übernahmeofferte eher taktischer Natur, um die 30-Prozent-Grenze überschreiten zu können und anschließend dann ungehindert Aktien zukaufen zu können. Ähnlich sehen es auch Analysten. Frederick Wild vom Analysehaus Jefferies etwa sieht die Übernahmeofferte des Großaktionärs eher als Versuch, im Rahmen deutscher Gesetze weiter aufzustocken. Mit den gebotenen 38 Euro bilde man hier zunächst einen Boden für die Aktien.

Roland Klose von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zieht gar einen Vergleich zum Übernahmeangebot von Unicredit für die Commerzbank. Mit einem ersten Angebot könne man einen Teil abschöpfen - möglicherweise sei das auch bei Hugo-Boss-Aktionären der Fall, dass schon einige ihre Aktien verkauften. Eine feindliche Übernahme? Das Wort nimmt keiner in den Mund.

Frasers verfügt nach eigenen Angaben über weitere Finanzinstrumente für Hugo-Boss-Aktien, also Kaufoptionen, mit denen man über die Schwelle von 30 Prozent kommen könne. In dem Fall müsste dann Frasers ohnehin ein Übernahmeangebot vorlegen. Man habe sich für ein freiwilliges Angebot entschieden, um das Investment in Hugo Boss zu festigen, hieß es bei Frasers.

In der Belegschaft von Hugo Boss stößt das Angebot auf gemischte Gefühle, wie zu hören ist. Manche sind Insidern zufolge schockiert, andere gelassen. Betriebsratsvorsitzender Sinan Piskin wollte sich auf Nachfrage unserer Zeitung nicht äußern, sieht aber aktuell keinen Grund zur Sorge.

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Hugo Boss hatte am Mittwoch, den 10. Juni 2026, mitgeteilt, dass das Übernahmeangebot nicht mit der Gesellschaft abgestimmt sei und dass Vorstand und Aufsichtsrat nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlagen das Angebot prüfen und eine begründete Stellungnahme abgeben werden.

Zwischen dem Großaktionär Frasers und der Führungsspitze von Hugo Boss war es in jüngerer Zeit zu Unstimmigkeiten gekommen. So hatte Frasers dem Aufsichtsratschef Stephan Sturm im Dezember das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Frasers ruderte jedoch in dieser Woche zurück und drückte Unterstützung für Sturm und die Dividendenpolitik aus, auch stehe man zu Daniel Grieder, dem Vorstandschef von Hugo Boss.

Dem Modekonzern machte zuletzt die verhaltene Konsumstimmung zu schaffen. 2025 wies das Metzinger Unternehmen bei einem Umsatz von 4,3 Milliarden Euro einen operativen Gewinn von 391 Millionen Euro aus.

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