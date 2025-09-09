 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Kampfhund? – Braucht kein Mensch

Hundesteuer in Stuttgart Kampfhund? – Braucht kein Mensch

Hundesteuer in Stuttgart: Kampfhund? – Braucht kein Mensch
1
Nicht immer geht es so friedlich zu wie bei diesem Treffen. Hunde, zumal Kampfhunde, können auch gefährlich sein. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In der Landeshauptstadt soll die Hundesteuer erhöht werden. Dafür ist es höchste Zeit. Mit der Änderung sollten Restriktionen gegen Kampfhunde ausgeweitet werden.

Nein, der will nicht nur spielen, der will manchmal einfach nur kläffen, an Passanten hochspringen, die Zähne zeigen und natürlich auf den Gehweg kacken. Letzteres in Stuttgart zumindest gefühlt ein paar Millionen Mal im Jahr. Über 16 000 Hunde gibt es in der Landeshauptstadt, Tendenz seit Erfassung der Zahlen: von Jahr zu Jahr fast ausnahmslos steigend.

 

Seit fast 30 Jahren keine Erhöhung

Dabei genießen die Hundehalter seit 1996 das Privileg einer unveränderten Steuer. Bei welchem Thema gab es in den letzten rund 30 Jahren keine Erhöhung der Belastung? Sie finden keines? Mit welcher Begründung also werden Hundehalter über derart lange Zeit von der Preisentwicklung abgekoppelt und genießen eine Art Steuerprivileg? Eine deutliche Erhöhung der Hundesteuer ist längst überfällig, eine Steuererhöhung für die Kampfhunde sowieso. Dass es für diese Erkenntnis erst einer städtischen Haushaltskrise bedarf, ist bedenklich.

Kampfhunde sind gefährlich

Die Zahl der Kampfhunde stieg nach dem Tiefststand 2014 (58) in Stuttgart auf 159 an. Dabei dürfen Kampfhunde laut Polizeiverordnung bereits seit mehr als 20 Jahren weder gezüchtet noch gekreuzt werden. Ihre Zahl soll also zurückgehen, deshalb soll die Steuer auch eine Lenkungswirkung haben. Wenn die Steuer für Nicht-Kampfhunde um 50 Prozent auf 162 Euro im Jahr steigen würde, wären künftig 918 statt 612 Euro im Jahr für einen Kampfhund ebenso angemessen. Ein zweiter sollte noch deutlich höher besteuert werden, denn kein Mensch braucht ein solch potenziell gefährliches Tier.

Eine Lenkungswirkung darf die Steuer auch bei den Haltern sonstiger Hunde entwickeln. Die Vierbeiner scheinen zurzeit ein Modeartikel zu sein wie teure Balenciaga-Täschchen. Manche Halter vergessen allerdings, dass sie ein Tier nicht wie eine Tasche in den Schrank stellen können, wenn der Modegeschmack sich ändert, dass Hunde Erziehung, Grenzen und Auflauf brauchen – und eine Großstadt nicht der ideale Lebensraum für Hunde ist

Weitere Themen

Wie real ist die Tankangst?: „Refuel Anxiety“: Warum Tanken für einige junge Menschen zum Stressfaktor wird

Wie real ist die Tankangst? „Refuel Anxiety“: Warum Tanken für einige junge Menschen zum Stressfaktor wird

Eine Studie fand heraus: 6 von 10 jungen Menschen leiden unter Tankangst. Was genau fürchten die jungen Fahrer und Fahrerinnen? Und was kann man dagegen tun?
Von Berit Böbel
Umfrage der Stadt: Jeder vierte Einwohner würde Stuttgart gerne verlassen

Umfrage der Stadt Jeder vierte Einwohner würde Stuttgart gerne verlassen

Alle zwei Jahre fragt die Stadtverwaltung die Stuttgarter, was ihnen an ihrer Stadt gefällt und was nicht. Vor allem die gefühlte Unsicherheit wächst. Ärger machen auch E-Scooter.
Von Konstantin Schwarz
Druck, Schmerz und Triumph: 100 Kilometer in 24 Stunden: Das Zeitlimit ist die wahre Challenge

Druck, Schmerz und Triumph 100 Kilometer in 24 Stunden: Das Zeitlimit ist die wahre Challenge

100 Kilometer, 24 Stunden, unzählige Schmerzen: Der Megamarsch Stuttgart ist ein Kampf gegen die Uhr. Wir zeigen, wie die Teilnehmenden an ihre Grenzen gehen – und triumphieren.
Von Uli Meyer
Stuttgarter Zoo: Wilhelma will diese besonders eindrucksvollen Arten retten

Stuttgarter Zoo Wilhelma will diese besonders eindrucksvollen Arten retten

Weltweit sind viele Tier- und Pflanzenarten bedroht. Die Wilhelma hat jetzt ein internationales Artenschutz-Zentrum gegründet. Was können die Mitarbeiter von Stuttgart aus ausrichten?
Von Iris Frey
So war der Weindorf-Treff: Wo die Märchenprinzessin den Weinprinzen trifft

So war der Weindorf-Treff Wo die Märchenprinzessin den Weinprinzen trifft

Das Stuttgarter Weindorf ist rum. Und mit ihm eine kleine Talk-Reihe, zu der KNITZ ein paar Worte verlieren will.
Von KNITZ
Sinan Movez: Homophobe Attacke? Tiktok-Star wird in Stuttgart angegriffen und beleidigt

Sinan Movez Homophobe Attacke? Tiktok-Star wird in Stuttgart angegriffen und beleidigt

In Stuttgart wird am späten Samstagabend der Tiktoker Sinan Movez von einem Unbekannten geschlagen und beleidigt. Nun ermittelt die Polizei.
Von Wolf-Dieter Obst
Boulder-Elemente, Kunst und mehr: Aus Rathauspassage wird Interflux

Boulder-Elemente, Kunst und mehr Aus Rathauspassage wird Interflux

Die heruntergekommene Rathauspassage in der Stuttgarter Innenstadt gehört bald der Vergangenheit an. Im Oktober startet dort mit dem Interflux eine neue kulturelle Spielstätte.
Von Swantje Kubillus
Neues Restaurant Bahagina: Lohnenswerter Abstecher ins Bohnenviertel

Neues Restaurant Bahagina Lohnenswerter Abstecher ins Bohnenviertel

Ostafrikanische Küche ist keine Seltenheit mehr in Stuttgart. Das Bahagina bietet zwar auch die Klassiker eritreischer Küche – aber noch einiges mehr.
Von Thea Bracht
In Stuttgart und Baden-Württemberg: „Kriminelle Energie deutlich“ – vermehrt Betrugsfälle bei Führerscheinprüfungen

In Stuttgart und Baden-Württemberg „Kriminelle Energie deutlich“ – vermehrt Betrugsfälle bei Führerscheinprüfungen

Bei der theoretischen Führerscheinprüfung kommt es immer wieder zu Betrugsversuchen – und die Täuschungen werden raffinierter. So ist die Lage in Stuttgart und Baden-Württemberg.
Von Nina Scheffel
Diskothek in Stuttgart: Unbekannte sprühen Pfefferspray in Lüftungsschacht

Diskothek in Stuttgart Unbekannte sprühen Pfefferspray in Lüftungsschacht

Unbekannte sprühen Pfefferspray in einen Lüftungsschacht einer Diskothek in Stuttgart-Mitte. Rund 100 Gäste müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.
Von alp
Weitere Artikel zu Stuttgart Kommentar Hund Kampfhund Hundesteuer
 