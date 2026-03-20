Die IBA’27 verwandelt die Region Stuttgart 2027 ein halbes Jahr lang in einen großen Ausstellungsraum. Ob der „ganz große internationale Aufschlag“ gelingt? Es gibt Zweifel.
20.03.2026 - 12:02 Uhr
Die Reise neigt sich dem Ende zu – aber zugleich auch ihrem Höhepunkt. Das Bild der Reise wählt Andreas Hofer, Intendant der IBA’27, sehr bewusst, denn für ihn ist die Internationale Bauausstellung in Stuttgart weit mehr als ein Projekt. Im kommenden Jahr, dem Ausstellungsjahr, sind es nunmehr fast zehn Jahre, dass er und sein Team die IBA’27 begleiten.