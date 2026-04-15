Das Züblin-Parkhaus-Areal in Stuttgart soll zum bunten Treffpunkt werden, doch das Projekt stockt. Einige Menschen nehmen das nicht hin – und wagen ein unkonventionelles Vorhaben.
15.04.2026 - 14:49 Uhr
Die Vision für das Areal des Züblin-Parkhauses in Stuttgart ist schön: ein neuer Treffpunkt für alle inmitten von Bohnen- und Leonhardsviertel. Mit Raum zum Wohnen und für Gewerbe, für Sport und Spiel, für Aufenthalt und Begegnung. Die Vision, betitelt als Neue Mitte Leonhardsvorstadt, zählt zu den Projekten der IBA’27. Doch ist sie derzeit – angesichts einer komplizierten, langen Vorgeschichte – eher Utopie denn realistische Aussicht.