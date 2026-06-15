IBMer in Ehningen „Der Mainframe lebt besser als je zuvor“
Vor rund 500 ehemaligen IBM-Mitarbeitern zeigte der IT-Konzern, wohin für ihn die Zukunft geht. Und auch die Vergangenheit hat jetzt einen Platz.
Vor rund 500 ehemaligen IBM-Mitarbeitern zeigte der IT-Konzern, wohin für ihn die Zukunft geht. Und auch die Vergangenheit hat jetzt einen Platz.
Die Hütte in Ehningen war voll. So voll, dass es in der hintersten Reihe für die ehemaligen IBMer schon gar keine Sitzplätze mehr gab. Das Format „Meet IBMer“, das Initiator Volker Straßburg am vergangenen Freitag als ehemaliger Vorsitzender des IBM Klubs einmal mehr auf die Beine stellte, entfaltet immer größere Magnetwirkung. „Wir mussten die Zahl der Teilnehmer eingrenzen“, sagt er.