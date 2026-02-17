Der Esslinger Bauhof muss jährlich bis zu 30 Tonnen illegalen Abfall entsorgen. Das ist aufwendig und teuer. Das Rathaus richtet deshalb einen Appell an die Bürgerschaft.
17.02.2026 - 07:00 Uhr
„So kann es nicht bleiben.“ Die Verärgerung eines Anwohners ist verständlich: Vor den Altglas- und Altkleidercontainern in der Wäldenbronner Straße, Ecke Barbarossastraße in Esslingen liegt seit Monaten immer wieder wilder Müll herum. Es sind längst nicht mehr nur Kleidungsstücke und Schuhe, kritisiert Dastin Luprich. „Kaum dass gesäubert wurde, sieht es nach zwei Tagen wieder so aus.“