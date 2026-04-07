Der Unfallverursacher muss lebenslang in Haft. Die Angehörigen der Opfer reagieren emotional.
07.04.2026 - 15:18 Uhr
Der 33-jährige G. ist wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sein Bruder I. muss wegen versuchten Mordes für 13 Jahre ins Gefängnis. Der dritte Angeklagte erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Das ist das Urteil gegen die Raser von Ludwigsburg. Bei einem illegalen Autorennen hatten sie einen tödlichen Unfall verursacht, bei dem zwei junge Frauen ums Leben kamen.