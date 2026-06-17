Die Fahrer zweier Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen haben sich auf der A81 bei Herrenberg offenbar ein illegales Rennen geliefert. Die Polizei bitte um Unterstützung.

Eddie Langner 17.06.2026 - 12:21 Uhr

Ein schwarzer und ein weißer Porsche, beide mit Schweizer Kennzeichen, sorgten in der Nacht auf Samstag für Aufsehen auf der A81. Wie die Polizei berichtet, sollen die unbekannten Fahrer der beiden Fahrzeuge sich gegen 0.30 Uhr in der Nähe von Herrenberg (Kreis Böblingen) wohl ein illegales Autorennen geliefert haben. Die beiden Sportwagen sollen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart mit geschätzten 250 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei.