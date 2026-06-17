Die Fahrer zweier Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen haben sich auf der A81 bei Herrenberg offenbar ein illegales Rennen geliefert. Die Polizei bitte um Unterstützung.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein schwarzer und ein weißer Porsche, beide mit Schweizer Kennzeichen, sorgten in der Nacht auf Samstag für Aufsehen auf der A81. Wie die Polizei berichtet, sollen die unbekannten Fahrer der beiden Fahrzeuge sich gegen 0.30 Uhr in der Nähe von Herrenberg (Kreis Böblingen) wohl ein illegales Autorennen geliefert haben. Die beiden Sportwagen sollen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart mit geschätzten 250 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei.

 

Laut Angaben eines Zeugen überholten die mutmaßlich aus der Schweiz stammenden Raser andere Verkehrsteilnehmer unter anderem auch über den Standstreifen. Zeugen alarmierten die Polizei. Streifenwagenbesatzungen fahndeten daraufhin im Bereich Böblingen nach den beiden Fahrzeugen, konnten diese jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet nun Verkehrsteilnehmer, die die Fahrweise der beiden Fahrzeuge beobachtet haben beziehungsweise womöglich durch sie gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0711 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.