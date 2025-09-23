Wie stehen die Chancen, dass die Ludwigsburger Raser wegen Mordes verurteilt werden? Frühere Prozesse zeigen, wie unterschiedlich Gerichte urteilen – auch in Stuttgart.
23.09.2025 - 15:58 Uhr
Zwei junge Frauen sind tot, weil zwei Männer mutmaßlich ein illegales Rennen durch Ludwigsburg lieferten. Nun geht es um die Frage: Welche Strafe ist angemessen? Am Dienstagvormittag stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass sie den Tod von Merve (23) und Selin (22) als Mord einschätzt. Es ist nicht die erste Mordanklage bei tödlichen Unfällen durch Raser – doch nicht jedes Mal folgt das Gericht den Anklägern.