Dichter Rauch über Leonberg: Im Engelbergtunnel brennt ein Lkw-Anhänger. Die A81 ist gesperrt. Welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden und was das für den Verkehr bedeutet.

Sophia Herzog 03.03.2026 - 14:57 Uhr

Im Engelbergtunnel brennt nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Stuttgart der Anhänger eines Sattelzugs. Das Feuer wurde der Polizei um 14.19 Uhr gemeldet. In Brand geraten ist der LKW-Anhänger in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe am Nordportal des Tunnels. Im Einsatz ist auch der Rettungshubschrauber Christoph 41, der am Leonberger Krankenhaus stationiert ist.