Der Song „That’s Amore“ von Dean Martin hat ihn inspiriert: Philipp Di Mineo, bekannt vom Pier 51, eröffnet im früheren Meatery im September an der Kronprinzstraße ein italienisch-amerikanisches Steakhouse, das so heißt wie der Hit aus den 1950ern.

Hollywood-Star Dean Martin ist 1917 als Sohn italienischer Einwanderer in Ohio geboren. „That’s Amore“ (Das ist Liebe), einer seiner größten Hits, erschien im Jahr 1953. Dem Gastronomen Philipp Di Mineo gefällt dieser Song so gut, weil er für ein „unverwechselbares Lebensgefühl“ stehe: „Italienische Leichtigkeit und Lebensfreude“ verbinde sich darin mit der „amerikanischen Unbekümmertheit der 50er- und frühen 60er Jahre“.

Im Januar hat die Stuttgarter Meatery-Filiale für immer geschlossen

In dieser Zeit seien die „besten italienischen Restaurants in US-Metropolen“ entstanden, sagt Di Mineo, der in Stuttgart durch das im Pier 51 in Degerloch bekannt ist. Künftig wird der Küchenchef und Gastroberater auch in der City ein festes Standbein haben – eben mit „That’s Amore“, einem italienisch-amerikanischen Steakhouse, das gleichzeitig zur Wine Lounge wird. Damit übernimmt er die früheren Räume von Meatery. Die Filiale des Hamburger Unternehmens hatte im Januar für immer geschlossen.

Italien trifft die USA: Im „That’s Amore“, das am 9. September eröffnet, wird „Prime Meat“, also hochwertiges Fleisch, im Mittelpunkt des kulinarischen Angebots stehen. Die Gäste wählen unter verschiedenen Größen und Cuts aus den Herkunftsländern Italien und Amerika – dazu gibt es Steaks von Rindern aus lokaler Aufzucht.

Wenn es um Italien geht, darf Pasta nicht fehlen – aber auch vegane und vegetarische Speisen werden auf der Karte stehen, um den ständig wachsenden Gästekreis, der sich ohne Fleisch ernährt, zu erfreuen. Mit Clubsesseln, die den bestem Blick auf den begehbaren Weinklimaschrank ermöglichen, ist die Wine Lounge eingerichtet, in der man sich auch zu Weinproben trifft.