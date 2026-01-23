Der Keyboarder Martin Meixner spielt mit voluminöser Verstärkung am 29. Januar in der Leonberger Steinturnhalle. Die Akteure sind versierte Vollblutmusiker.
23.01.2026 - 11:11 Uhr
Nach dem fulminanten Jahresauftakt mit dem Flowtrio um Dennis Müller und Gerhardt Mornhinweg geht es am Donnerstag, 29. Januar, 19.30 Uhr, beim Leonberger Jazzclub klangvoll weiter. In der Steinturnhalle steht ein Instrument im Mittelpunkt, das in den Siebzigern fast überall dabei war, aber heutzutage nicht mehr so oft zu hören ist: die Hammondorgel.