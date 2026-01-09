Oft aus Langeweile und Frust: Für viele Jugendliche gehören Pornos früh zum Alltag dazu. Manche entwickeln ein Suchtverhalten. Ein Experte benennt Warnsignale und erklärt, was die Forschung derzeit untersucht.
„Schule war blöd, Hausaufgaben machen ist noch blöder. In so einer Situation gibt es für 13 Jahre alte Jungen nach Worten eines Psychologen nichts Spannenderes als Pornografie. „Da kann man sich drin verlieren und alles nach hinten schieben“, sagt Rudolf Stark. Etwa 50 bis 80 Prozent der Jungen fingen in diesem Alter damit an, gelegentlich Pornos zu schauen.