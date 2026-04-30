Seine Beiträge in sozialen Medien werden dem Verdächtigen zum Verhängnis: Nach einer Anzeige wegen seines auffälligen Lebensstils findet die Polizei Kokain und Bargeld in der Wohnung.

red/dpa/lsw 30.04.2026 - 21:02 Uhr

Wegen Prahlerei in sozialen Medien ist ein mutmaßlicher Drogendealer aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) aufgeflogen. Zunächst war bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige eingegangen, weil der 36-Jährige Sozialleistungen beziehe, aber über große Mengen Bargeld und ein hochwertiges Fahrzeug verfüge, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auch seine Wohnung und Luxusurlaube seien durch Sozialleistungen nicht bezahlbar. All das stellte er den Angaben zufolge in sozialen Medien zur Schau.