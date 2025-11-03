Wohnmobilisten nutzen oft Wohnstraßen, um ihre Camper über den Winter dauerhaft abzustellen – zum Ärger vieler Anwohner. Möhringen hat jetzt einen Hilferuf ans Rathaus geschickt.
03.11.2025 - 10:30 Uhr
Fallen die Blätter, werden die meisten Camper winterfest gemacht und bis zum nächsten Frühjahr eingemottet. Konkret heißt es dann für viele Wohnmobilbesitzer, dass das gute Stück, mangels eigenem Abstellplatz, in einer möglichst nah gelegen, ruhigen Wohnstraße bis zum kommenden Frühjahr geparkt wird.