Knapp jeder vierte Neuwagen, der in Stuttgart zugelassen wird, fährt vollelektrisch. Bis 2029 könnten es bereits 50 Prozent sein. Entscheidend ist der Ausbau von Ladesäulen.
26.02.2026 - 07:00 Uhr
„Wenn Du Dir ein Auto kaufst, kaufe Dir ein Elektroauto.“ Jan Böhmermanns mehrfache Empfehlung im Podcast „Fest & Flauschig“ spiegelt sich in Stuttgart wider: Nach Angaben des statistischen Amts der Landeshauptstadt waren im Jahr 2025 von 34 233 neu zugelassenen Pkw 23,9 Prozent E-Autos. Ein neuer Höchststand, 2020 waren es noch 7,2 Prozent. Unter den einzelnen Antriebsarten führten die reinen Verbrenner mit 30,8 Prozent die Statistik an, gefolgt von Hybridfahrzeugen (25,9 Prozent). Plug-in-Hybride haben mit 19,4 Prozent den kleinsten Anteil.