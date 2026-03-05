Das Gebäude Lange Straße 9 in der Stuttgarter Innenstadt hat einen neuen Besitzer. Die Per Invest GmbH hat die sechsstöckige Immobilie zwischen Kronprinz- und Calwer Straße erworben. Die zur Verfügung stehenden rund 3000 Quadratmeter sind vermietet. Der aktuelle Nutzungsmix besteht unter anderem aus Gastronomie, Büros, Einzelhandel, Praxisflächen und Wohnen. Zum Beispiel sind die Vo Bar, das Maredo oder die Ergo-Versicherung dort zu finden. Verkäufer des Objekts war ein institutioneller Investor. Über den Namen und den Kaufpreis für das Gebäude wurde Stillschweigen vereinbart.