Immobilienfinanzierung Nahost-Krieg treibt Zinsen für Baudarlehen hoch
Der Markt für Immobilienzinsen reagiert erstaunlich schnell auf den Irak-Konflikt. Sollten Interessenten handeln oder abwarten? Finanzexperten raten zur Besonnenheit.
Der Markt für Immobilienzinsen reagiert erstaunlich schnell auf den Irak-Konflikt. Sollten Interessenten handeln oder abwarten? Finanzexperten raten zur Besonnenheit.
Wer hätte es zu Beginn des Iran-Kriegs gedacht: Auch der Markt für Immobilienzinsen kommt dadurch auf Trab. Wie der potenzielle Bauherr oder Kaufinteressent darauf reagieren soll, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten.