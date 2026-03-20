Immobilienfinanzierung: Nahost-Krieg treibt Zinsen für Baudarlehen hoch

Wer hätte es zu Beginn des Iran-Kriegs gedacht: Auch der Markt für Immobilienzinsen kommt dadurch auf Trab. Wie der potenzielle Bauherr oder Kaufinteressent darauf reagieren soll, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten.

Nach Einschätzung der Interhyp – eigenen Angaben zufolge größter Vermittler für private Baufinanzierungen in Deutschland – haben 10-jährige Baudarlehen im Schnitt einen Zinssatz von rund 3,8 Prozent erreicht. Tendenz: schnell steigend. „Die Bauzinsen orientieren sich an den Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen, die zuletzt spürbar angezogen haben“, erläutert Jörg Utecht, Vorstandschef der Interhyp Gruppe. Grund sei vor allem die Angst vor der Rückkehr der Inflation, befeuert durch den Iran-Konflikt und die zugehörigen Energiekostenrisiken.

Bei den Zinsen schnell eine Vier vor dem Komma

Am Ende sei Immobilienfinanzierung immer individuell und der Zinssatz stark vom Beleihungsauslauf abhängig – dieser Auslauf gebe das Verhältnis zwischen Kreditbetrag und dem Beleihungswert der Immobilie an. Wer aktuell mit wenig Eigenkapital finanziere, habe bei den Zinsen schnell eine Vier vor dem Komma, sagt Utrecht.

Die Zinskurve werde maßgeblich von der Dauer der geopolitischen Krise bestimmt. „Verfestigen sich die Energiekosten und die Inflationssorgen infolge des anhaltenden Konflikts auf hohem Niveau, ist mit einem weiteren Aufwärtsdruck auf die Kapitalmarktzinsen zu rechnen“, sagt Utecht voraus. Sein Rat an Kaufinteressierte: „Wer eine passende Immobilie gefunden hat, sollte nicht auf weiter sinkende Zinsen spekulieren, sondern das aktuelle Niveau fixieren.“

Unsere Empfehlung für Sie Zinsentscheid EZB hält Zinsen trotz Inflationsgefahren stabil Der Iran-Krieg und steigende Ölpreise schüren Sorgen vor steigenden Verbraucherpreisen. Böse Erinnerungen an die letzte Preiswelle auch in Deutschland setzen die EZB unter Druck.

Dirk Eilinghoff, Experte für Baufinanzierung beim Verbraucherportal Finanztip, bestätigt: „Tatsächlich sind die Bauzinsen seit Beginn des Iran-Kriegs etwas gestiegen.“ Die Vier-Prozent-Marke werde aber bereits seit Längerem überschritten, vor allem bei längeren Zinsbindungen oder geringem Eigenkapital. Grund sei die Erwartung, dass der Krieg Gas und Öl teurer macht und so die Inflation treibt. „Das erhöht den Druck auf die Zentralbanken, die Zinsen erst einmal nicht weiter zu senken oder mittelfristig sogar wieder zu erhöhen.“

Weltpolitische Ereignisse haben einen Einfluss auf Bauzinsen

„Bauzinsen hängen weniger an den kurzfristigen Entscheidungen der EZB“, so Eilinghoff. „Entscheidend ist vielmehr die langfristige Zinserwartung.“ Diese ändere sich bei großen geopolitischen Ereignissen wie dem Iran-Krieg, „damit bewegen sich auch die Bauzinsen“. Die Rendite der 10-jährige Bundesanleihe sei seit Anfang März um etwa 0,3 Prozentpunkte auf knapp drei Prozent pro Jahr gestiegen; Baugeld habe sich zwar um etwa 0,2 Prozentpunkte verteuert, sei aber nicht teurer als etwa Ende Januar.

Finanztip rechnet damit, dass die Bauzinsen in den kommenden Monaten eher seitwärts laufen. Auf- und Abschwünge von wenigen Zehntelprozentpunkten seien immer möglich. Verbraucher sollten Ruhe bewahren und für ihre Immobilienprojekte „erst einmal nicht auf die kurzfristige Zinsentwicklung schauen“. Sobald das passende Objekt aber gefunden sei, lohne sich der detaillierte Vergleich der Angebote.

„Entscheidung nicht von Zinsprognosen abhängig machen“

Auch Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, rät,„die Entscheidung für ein Eigenheim nicht von Zinsprognosen abhängig zu machen“. Viel wichtiger sei es, „die Finanzierung bedarfsgerecht aufzustellen und die Zinskosten durch einen Anbietervergleich so weit wie möglich zu reduzieren“. Selbst Bausparverträge würden „nur begrenzt Zinssicherheit bieten“. Sie eigneten sich allenfalls als Option für Instandhaltungskosten. „Man erkauft sich das Bauspardarlehen mit hohen Abschlussgebühren und über Jahre hinweg mickrigen Guthabenzinsen.“ Die Nachteile in den Zins für das Bauspardarlehen eingerechnet, „kann von einem zinsgünstigen Kredit nicht mehr die Rede sein“.