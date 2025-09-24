Mehr als Seerosen und Sonnenuntergänge: Die Galerie Stihl Waiblingen stellt mit der Ausstellung „Der andere Impressionismus“ das verbreitete Bild dieser Kunstrichtung auf den Kopf.
24.09.2025 - 19:00 Uhr
Helle Farben und leichte Pinselstriche, Seerosen, Mohnfelder und Sonnenuntergänge – an solche Bilder denken wohl die meisten beim Begriff Impressionismus. Doch die Stilrichtung hat noch eine andere Seite. Eine, bei der Schwarz, Weiß und ihre Zwischentöne die Hauptrolle spielen. Und bei der, statt der Leinwand, Metall- und Steinplatten zum Einsatz kamen, die mit Chemie behandelt oder mit einem scharfen Gegenstand traktiert wurden.