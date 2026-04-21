Geld, Drogen, Sprengstoff-Zubehör: Die Wohnung eines Verdächtigen in den Niederlanden liefert brisante Funde. Die Spur führt nach Unterfranken.

red/dpa/lby 21.04.2026 - 14:45 Uhr

Gut vier Monate nach der Sprengung eines Geldautomaten in Unterpleichfeld (Landkreis Würzburg) haben Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Der 25-Jährige sei in den Niederlanden festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München mit. Er soll an der Tat Mitte Dezember 2025 beteiligt gewesen sein. In der Wohnung des Mannes im Raum Amsterdam seien Bargeld, Drogen wie Kokain und Heroin sowie Gegenstände sichergestellt worden, die typischerweise von Geldautomatensprengern verwendet werden.