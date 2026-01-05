Ein Rohrbruch hat am Sonntag im Bereich der Altstadt in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) einen massiven Wasserverlust verursacht und so die Wasserversorgung unterbrochen.

Kein guter Start ins neue Jahr: Ein massiver Wasserrohrbruch hat am Sonntagabend in Teilen von Besigheim die Wasserversorgung für mehrere Stunden unterbrochen. Betroffen waren die Altstadt sowie die Vogelinsel und der Bereich zwischen Bahnlinie und Enz. Dank einer provisorischen Bypass-Versorgung konnten die betroffenen Haushalte nach fünf Stunden zunächst wieder aufatmen und, wenn auch sparsam, wieder Wasser über die Leitungen erhalten, wie die Stadtverwaltung über Facebook mitteilt. Mittlerweile ist das Problem gänzlich behoben.

Noch am Sonntagabend machten sich die Einsatzkräfte der Wasserversorgung und des Bauhofs auf intensive Suche nach der Ursache. Mittlerweile wurden die Schadensstellen eingegrenzt: „Es handelt sich um eine Überlagerung verschiedener Ereignisse“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Eine eingefrorene Privatleitung sowie ein klassischer Leitungsrohrbruch in der Jahnstraße haben den massiven Wasserverlust verursacht.“

Die abschließende Beseitigung des Rohrbruchs erfolgte am Montagmorgen. Die Wasserzufuhr der Gebäude musste dafür nicht noch einmal unterbrochen werden, da die Einsatzkräfte hierfür nur vor Ort den betroffenen Hydranten abdrehen mussten. Da der Hochbehälter Wartturm während des Rohrbruchs entleert wurde und erst wieder vollständig befüllt werden musste, blieb die Bypass-Versorgung noch eine Weile bestehen, um die Mittagszeit am Montag war dann wieder alles beim Alten.

Für weitere Informationen war am Montag in der Stadtverwaltung niemand zu erreichen.