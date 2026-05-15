Israels Armee hat Bewohner mehrerer Orte im Süden des Libanon zur Evakuierung aufgerufen. Die IDF begründet den Schritt mit angeblichen Verstößen der Hisbollah gegen die Waffenruhe.

Die israelische Armee (IDF) hat die Bewohner von fünf Ortschaften im Süden des Libanon zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Angesichts der "Verletzung des Waffenruheabkommens durch die terroristische Hisbollah" sähen sich die Streitkräfte "gezwungen, mit aller Härte gegen sie vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der IDF, Avichai Adraee, am Freitag im Onlinedienst X.

Adraee nannte dabei fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Tyros an der Küste im Süden des Libanon. Die Bewohner sollten unverzüglich ihre Häuser verlassen und sich mindestens einen Kilometer entfernt von den Dörfern und Städten aufhalten.

2800 Menschen durch israelische Angriffe getötet

Die israelische Armee erklärte am Freitag zudem, dass einer ihrer Soldaten im Süden des Libanon getötet worden sei. Der Soldat starb demnach im Süden des Landes, teilte die Armee mit. Nähere Angaben machte sie nicht.

Seit dem 2. März sind insgesamt 20 Israelis im Libanon getötet worden - 19 Soldaten und ein Zivilbeschäftigter der Streitkräfte. Nach libanesischen Angaben wurden im selben Zeitraum mehr als 2800 Menschen durch israelische Angriffe getötet.

Nach dem Angriffskrieg Israels und der USA am am 28. Februar 2026 hatte die Hisbollah mit Angriffen auf Israel den Libanon Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei feuerte die Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.