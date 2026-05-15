Israels Armee hat Bewohner mehrerer Orte im Süden des Libanon zur Evakuierung aufgerufen. Die IDF begründet den Schritt mit angeblichen Verstößen der Hisbollah gegen die Waffenruhe.
15.05.2026 - 10:12 Uhr
Die israelische Armee (IDF) hat die Bewohner von fünf Ortschaften im Süden des Libanon zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Angesichts der "Verletzung des Waffenruheabkommens durch die terroristische Hisbollah" sähen sich die Streitkräfte "gezwungen, mit aller Härte gegen sie vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der IDF, Avichai Adraee, am Freitag im Onlinedienst X.