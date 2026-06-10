In Leonberg und Umgebung Kleidung, Möbel, Spielzeug: Wo Sparfüchse in der Umgebung fündig werden
Der Diakonieladen in Leonberg ist nur eine Adresse für Gebrauchtwaren. Viele weitere Anlaufstellen in der Umgebung bieten günstige Alternativen.
Der Diakonieladen in Leonberg ist nur eine Adresse für Gebrauchtwaren. Viele weitere Anlaufstellen in der Umgebung bieten günstige Alternativen.
Vor fast genau einem Jahr hat der Diakonie-Kontaktladen in Leonberg nach vorübergehender Schließung wiedereröffnet - am neuen Standort in der Hindenburgstraße. 17 Jahre lang hatte er sein Domizil im ehemaligen Möbelladen an der Ecke Bahnhofs- und Rutesheimer Straße gehabt.