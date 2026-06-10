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  6. Kleidung, Möbel, Spielzeug: Wo Sparfüchse in der Umgebung fündig werden

In Leonberg und Umgebung Kleidung, Möbel, Spielzeug: Wo Sparfüchse in der Umgebung fündig werden

In Leonberg und Umgebung: Kleidung, Möbel, Spielzeug: Wo Sparfüchse in der Umgebung fündig werden
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Im Diakonie-Kontaktladen in Leonberg gibt es Kleidung für Kinder und Erwachsene, aber auch eine komplette Haushaltsausstattung. Foto: Simon Granville

Der Diakonieladen in Leonberg ist nur eine Adresse für Gebrauchtwaren. Viele weitere Anlaufstellen in der Umgebung bieten günstige Alternativen.

Vor fast genau einem Jahr hat der Diakonie-Kontaktladen in Leonberg nach vorübergehender Schließung wiedereröffnet - am neuen Standort in der Hindenburgstraße. 17 Jahre lang hatte er sein Domizil im ehemaligen Möbelladen an der Ecke Bahnhofs- und Rutesheimer Straße gehabt.

 

Der Diakonieladen ist nur eine Anlaufstelle in Leonberg und Umgebung für Menschen mit wenig Geld, um sich mit Kleidung, Möbeln, Haushaltswaren oder auch Kindersachen einzudecken. Oder für Menschen, die eben genau jene Sachen in gut erhaltenem Zustand weitergeben oder für einen guten Zweck spenden wollten.

Jedes fünfte Kleidungsstück wird nie getragen

Denn das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. So kauft etwa jede Deutsche im Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr, jedes fünfte wird aber nie getragen. Die Textilindustrie ist global gesehen für rund zehn Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Da macht es Sinn, gut erhaltene Dinge weiterzugeben oder gebraucht zu kaufen.

Wir haben die entsprechenden Anlaufstellen zusammengetragen.

Der Überblick:

  • Diakonie-Kontaktladen Leonberg
  • DRK-Kleiderladen, Leonberg
  • Malmsheimer Laden, Renningen-Malmsheim
  • Bekleidungsherz, Renningen
  • Look-up, Weissach-Flacht
  • Koscht-Nix-Häusle, Weissach-Flacht
  • Fairkauf, Weil der Stadt
  • Nachhaltigkeitsladen, Ditzingen-Heimerdingen
  • Verschenkhäusle: Wertstoffhöfe Leonberg, Malmsheim, Rutesheim
  • Sozialkaufhäuser: Böblingen und Ludwigsburg-Tammerfeld

Diakonie-Kontaktladen: Im Geschäft in der Hindenburgstraße 86 in Leonberg können Damenkleidung, Kinderkleidung und Kinderschuhe bis zum dritten Lebensjahr sowie Herrenkleidung jeweils der Saison entsprechend abgegeben oder gekauft werden. Auch Handtaschen, Haushaltsartikel (Geschirr und Gläser ab einem Vierer-Set), Dekoartikel (passend zur Jahreszeit), Kinderspielsachen und einzelne Bilderbücher werden angenommen.

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Geöffnet ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag von 10 bis 18 Uhr. Dann können auch Spenden an der Rückseite des Gebäudes abgegeben werden. Die Spenden werden von den Mitarbeitern kontrolliert.

DRK-Kleiderladen Im Laden in der Brennerstraße 24 in Leonberg können für kleines Geld Kleidung für Erwachsene und Jugendliche, Sportbekleidung und gut erhaltene Haushaltswaren gekauft oder gespendet werden. Die Spenden können mittwochs und donnerstags von 13 bis 18 Uhr, möglichst in Körben oder Kartons sowie die Kleidung gut gefaltet, abgegeben werden. Für Käufer ist der Laden mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie am ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Klamotten, Spiele – hier gibt’s allerhand gut Erhaltenes. Foto: Simon Granville

Malmsheimer Laden In dem Geschäft in der Malmsheimer Ortsmitte (Merklinger Straße 15) können Bekleidung für Erwachsene, Kinder und Babys, Sportsachen, Haushaltswaren, Accessoires, Spielzeug, Bücher und Gesellschaftsspiele entsprechend der Saison für kleines Geld gekauft oder gespendet werden. Der Laden im Renninger Ortsteil wird von einem Verein getragen, der mit dem Erlös soziale Projekte und andere gemeinnützige Vereine unterstützt.

Abgabe während der Öffnungszeiten: montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs sowie am ersten und dritten Samstag im Monat von 9.30 bis 12.30 Uhr. Außerdem werden auch Fahrräder angenommen, die aufgemöbelt und an Bedürftige weitergegeben werden.

Bekleidungsherz Renningen: Obwohl der Container bunt bemalt ist, fällt er an seinem Standort links des Edeka in Renningen nicht sofort auf. Hier können gut erhaltene und der Saison entsprechende Kleidung und Schuhe für Erwachsene und Kinder gespendet, getauscht oder kostenlos mitgenommen werden. „Damit wollen wir den Altkleiderberg reduzieren und neue Ressourcen einsparen“, sagt Judith Schmiedeberg.

Das Bekleidungsherz, das unter dem Namen „ReUse & ReLove“, also Wieder benutzen und Wieder lieben, ist mittlerweile Teil der Lokalen Agenda ist. Geöffnet ist es samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie am ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr.

Look-up Flacht: Spontan als Hilfsaktion für ukrainische Flüchtlinge gestartet, ist das Projekt mittlerweile als Teil des CVJM Flacht mit einem eigenen Laden in der Ortsmitte angekommen. Abgegeben werden können gut erhaltene und zur Saison passende Kleidung und Schuhe für Erwachsene und Kinder, aber auch Spielzeug und kleine Haushaltswaren. Bis zu zwölf Artikel dürfen kostenlos mitgenommen werden. Öffnungszeiten in der Weissacher Straße 2: montags von 9 bis 11 Uhr und von 18 bis 19 Uhr sowie am ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.

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Koscht-nix-Häusle Flacht: Die private Initiative von Susanne Herrmann an der Ecke Friedensstraße und Unterer Ettlesberg gibt es seit 2021. In dem kleinen Holzhaus, das von morgens bis abends zugänglich ist, können kleine Gegenstände wie etwa Deko, Spielzeug oder Haushaltswaren abgegeben und mitgenommen werden. Sie sollten gut erhalten und brauchbar sein. Kleidung oder Lebensmittel sind nicht erwünscht.

Fairkauf Weil der Stadt: Im „Laden für Gebrauchtes“ in der Pforzheimer Straße 16 in der Altstadt gibt es Bekleidung und Schuhe für Erwachsene und Kinder, Asseccoires, Haushaltswäsche und -waren sowie Spielzeug für kleines Geld. Elektroartikel können nicht abgegeben werden. Träger des Ladens ist die Caritas Schwarzwald/Gäu, Fairkauf wird auch von den lokalen Kirchengemeinden unterstützt. Öffnungszeiten: montags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr.

Nachhaltigkeitsladen Heimerdingen: Das Nachhaltigkeitsnetzwerk unter dem Dach der Bürgerstiftung Ditzingen hat mit dem Laden in Heimerdingen seit einiger Zeit auch eine direkte Anlaufstelle. In der Rutesheimer Straße 6 finden sich kostenlos Kleidung und Schuhe für Erwachsene und Kinder, Haushaltswaren und -textilien, Haushaltselektronik, Deko, Spielwaren, Schulranzen und Zubehör.

Größere Dinge können über die Facebook-Seite „Nachhaltigkeitsprojekt Ditzingen OT Heimerdingen“ angeboten werden. Geöffnet ist dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr. Warenabgabe ist mittwochs von 17 bis 19 Uhr oder mit Termin.

Auf acht Wertstoffhöfen im Kreis Böblingen gibt es mittlerweile Verschenkhäusle, etwa in Leonberg (im Bild). Foto: Simon Granville

Verschenk-Häusle: Auf acht Wertstoffhöfen des Abfallwirtschaftsbetriebs Böblingen stehen mittlerweile Verschenk-Häusle, etwa in Leonberg (Hertichstraße 79), Renningen-Malmsheim (Calwer Straße 60) und Rutesheim (Im Bonholz 1). Hier können die Wertstoffhof-Besucher zu den jeweiligen Öffnungszeiten gut erhaltene Gegenstände wie Bücher, Spiele oder Haushaltswaren weitergeben, anstatt sie wegzuwerfen.

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40 Jahre Stöber-Ecke: Leonbergs erster Second-Hand-Laden für Kinder – damals „eine verrückte Idee“

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Vor 40 Jahren hat Irmgard Prade in Eltingen den ersten Second-Hand-Laden in Leonberg mit Kinderbekleidung eröffnet. Die Idee zum eigenen Geschäft entstand aus einer Not heraus.

Alle Öffnungszeiten auf www.awb-bb.de. Darüber hinaus bietet der AWB die Online-Plattform www.verschenkenundmehr.de an mit einer Verschenkbörse, Secondhandbörse sowie Infos zum Lebensmittel retten und zu Repair-Cafés in der Region.

Sozialkaufhäuser bieten teilweise auch Abholung von Möbeln an

Femos-Möbelkaufhaus Böblingen: In der von einer gemeinnützigen GmbH betrieben Möbelhalle auf der Böblinger Hulb (Hanns-Klemm-Straße 31) gibt es für kleines Geld Möbel, Dekoartikel oder Haushaltswaren. Im Flohmarkt-Bereich gibt es auch Unterhaltungsmedien oder Bilderrahmen. Gut erhaltene Möbelspenden werden kostenlos abgeholt. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr.

Warenwandel Ludwigsburg: In der Maybachstraße 10 in der Nähe des Breuningerlands steht das Gebrauchtwaren-Kaufhaus des Abfallwirtschaftsbetriebs des Kreises Ludwigsburg (AVL). Hier „wandern“ für kleines Geld Möbel, Elektrogeräte und andere große Gegenstände von einem Besitzer zum nächsten. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr. Warenannahme ist an diesen Tagen außer mittwochs. Der AVL bietet auf www.avl-ludwigsburg.de ebenfalls einen Online-Verschenkmarkt an.

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