Lkw-Auflieger in Vollbrand – A 81 bei Ludwigsburg gesperrt

In Richtung Heilbronn

Zwischen Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd steht ein Lastwagen-Auflieger in Flammen. Die Feuerwehr ist Einsatz. Die Autobahn wurde Richtung Heilbronn gesperrt.

Frederik Herrmann 03.07.2025 - 16:46 Uhr

Ein brennender Lkw-Auflieger sorgt am Freitagnachmittag aktuell für eine Vollsperrung der A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Brand an dem Fahrzeug ist zwischen den Anschlussstellen Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd ausgebrochen, wie die Polizei Ludwigsburg mitteilt. Die Zugmaschine wurde abgekoppelt. Die Feuerwehr ist noch vor Ort, um zu löschen.