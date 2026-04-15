Im nordwestlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Stromausfall mit weitreichenden Folgen. Ursache war wohl ein Fehler einer Fremdfirma.
15.04.2026 - 18:39 Uhr
In den Sachsenheimer Ortsteilen Großsachsenheim, Kleinsachsenheim und Hohenhaslach ist es am Mittwochnachmittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen von dem auch Horrheim in Vaihingen an der Enz, Sersheim und Freudental betroffen waren. Das erklärte Kreisbrandmeister Andy Dorroch am späten Nachmittag.