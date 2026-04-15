Im nordwestlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Stromausfall mit weitreichenden Folgen. Ursache war wohl ein Fehler einer Fremdfirma.

In den Sachsenheimer Ortsteilen Großsachsenheim, Kleinsachsenheim und Hohenhaslach ist es am Mittwochnachmittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen von dem auch Horrheim in Vaihingen an der Enz, Sersheim und Freudental betroffen waren. Das erklärte Kreisbrandmeister Andy Dorroch am späten Nachmittag.

Im Mittelspannungsnetz sei es Ursache gegen 16 Uhr zu einer Störung gekommen, die in den betreffenden Orten auch zum Ausfall von Mobilfunknetzen und den Notrufnummern 112 und 110 geführt habe, so Dorroch. Das bestätigt Netzbetreiber NetzeBW. Insgesamt waren 50 Umspannstationen betroffen.

Wir haben gleich das Leuchtturmkonzept in Kraft gesetzt. Andy Dorroch, Kreisbrandmeister

Auslöser der Störung war laut NetzeBW ein Kurzschluss durch den Fehler einer Fremdfirma in einer Kundenstation. Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz sei es gelungen, die Versorgung schrittweise wiederherzustellen. So konnten die ersten Haushalte laut Netzbetreiber bereits um 16.39 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. Um 17.11 Uhr sei die Vollversorgung im gesamten betroffenen Gebiet wiederhergestellt gewesen, teilt NetzeBW mit.

Die 71 Minuten ohne Mobilfunk und Notruf riefen allerdings die Feuerwehren auf den Plan. „Wir haben gleich nach Bekanntwerden in den Orten das Leuchtturmkonzept in Kraft gesetzt“, sagte Dorroch. Das heißt, dass die Menschen vor Ort informiert wurden und im Notfall ein Feuerwehrhaus aufsuchen sollten. Für die Wehren bedeutete dies, die Wachen zu besetzen.