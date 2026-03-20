In Stuttgart und Neu-Ulm Wie die Betriebsratswahlen bei Daimler Truck liefen
Die Ergebnisse der Betriebsratswahlen bei Daimler Truck liegen vor. Wer am Standort Stuttgart gewonnen und verloren hat – und was an der Wahl in Neu-Ulm besonders ist.
Die Ergebnisse der Betriebsratswahlen bei Daimler Truck liegen vor. Wer am Standort Stuttgart gewonnen und verloren hat – und was an der Wahl in Neu-Ulm besonders ist.
Mercedes-Benz, Bosch und Co.: Nach und nach stehen dieser Tage die Ergebnisse der bundesweiten Betriebsratswahlen fest, darunter die an den Standorten der großen Unternehmen aus der Automobilindustrie. Nun liegen auch Resultate von Daimler Truck vor.