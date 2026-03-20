In Stuttgart und Neu-Ulm: Wie die Betriebsratswahlen bei Daimler Truck liefen

Mercedes-Benz, Bosch und Co.: Nach und nach stehen dieser Tage die Ergebnisse der bundesweiten Betriebsratswahlen fest, darunter die an den Standorten der großen Unternehmen aus der Automobilindustrie. Nun liegen auch Resultate von Daimler Truck vor.

Der Gesamtbetriebsrat des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers informiert unter anderem über die Ergebnisse aus Stuttgart und Neu-Ulm. Am Standort Stuttgart, zu dem neben der Zentrale in Leinfelden-Echterdingen beispielsweise auch der Sitz in Untertürkheim zählt, standen vier Listen zur Wahl – nach sechs bei der vorherigen Abstimmung 2022.

IG Metall gewinnt Wahlen bei Daimler Truck

Die IG Metall verbuchte – wie auch an den anderen großen Standorten – einen Großteil der Stimmen. Sie gewann die Wahl mit 51,21 Prozent klar – und sicherte sich 16 der 31 Sitze, gefolgt von „Die Unabhängigen“ (18,12 Prozent). Diese Liste wird künftig nicht mehr mit elf, sondern mit sechs Mandaten im Gremium vertreten sein. Drei Sitze gewann dagegen „CGM“ (16,34 Prozent) dazu. Die Christliche Gewerkschaft Metall kommt dadurch auf fünf Mandate. Ebenfalls zulegen konnte die Liste „UAG2006“ (14,33 Prozent), die nun vier statt bislang zwei Vertreter stellen darf.

Daimler Truck hat seinen Hauptsitz bei Stuttgart. Foto: dpa

Am Standort Stuttgart waren nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 6048 Mitarbeiter wahlberechtigt. Was im Vergleich zu den anderen Standorten auffällt: die niedrige Wahlbeteiligung. Sie lag diesmal bei 35 Prozent – und sank somit nochmals um zwei Prozentpunkte im Vergleich zur 2022.

Sonderfall bei Daimler Truck in Neu-Ulm

Am Standort Neu-Ulm, laut dem Unternehmen „das Kompetenzzentrum für Reisebusse aller Antriebsarten“ und Teil des Produktionsverbundes von Daimler Buses, lag die Wahlbeteiligung bei 61,3 Prozent (2022: 64 Prozent). Das Besondere: Dort fand nach Angaben des Gesamtbetriebsrats für die 4132 Stimmberechtigten keine Listen-, sondern wie schon vor vier Jahren eine Persönlichkeitswahl statt. Neu-Ulm bilde damit eine Ausnahme unter den Standorten. Die dortigen Beschäftigten hatten also so viele Stimmen wie ihr Gremium Sitze hat.

Unsere Empfehlung für Sie Betriebsratswahlen IG Metall sieht den Angriff rechter Listen schon abgewehrt Die IG Metall zieht eine Zwischenbilanz der Betriebsratswahlen im Südwesten: Ihren Kurs sieht sie infolge deutlicher Mehrheiten in großen Unternehmen bestätigt.

Die Vorsitzende Andrea Reith und ihr Stellvertreter Oliver Mayer wurden dabei mit einer klarer Mehrheit im Amt bestätigt. Beide sind von der IG Metall, wie ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats mitteilt. Die Industriegewerkschaft belege auch in Neu-Ulm die Mehrzahl der Mandate.

Bei der zurückliegenden Wahl „haben sich erneut die Listen der IG Metall in allen Werken von Daimler Truck sowie in der Zentrale in Leinfelden-Echterdingen durchgesetzt“, fasst Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht in seinem Statement zusammen. „Die Kolleginnen und Kollegen haben uns den Rücken gestärkt und uns ein klares Mandat erteilt“, wird Brecht, selbst bei der IG Metall, weiter in der Mitteilung zitiert.

Sparprogramm bei Daimler Truck

Aus seiner Sicht wird es in den kommenden Jahren entscheidend sein, „Daimler Truck für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen und gleichzeitig die Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu wahren“. Zentral für die Sicherung von „guten und attraktiven Arbeitsplätzen ist die Fortschreibung der vereinbarten Zukunftsbilder“.

Der Lkw- und Bushersteller, der kürzlich für 2025 einen Gewinnrückgang um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermeldete, will mit dem Programm „Cost Down Europe“ bis 2030 eine Milliarde Euro einsparen. „Mit der Geschäftsführung ist vereinbart worden, zunächst individuelle Zielbilder für die einzelnen Standorte zu erstellen und anhand derer Lösungen zu suchen, wie und wo eingespart wird“, sagte Carmen Klitzsch-Müller, Betriebsratschefin des Daimler-Truck-Standorts Stuttgart, kürzlich im Interview mit unserer Zeitung.