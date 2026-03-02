Die Metall- und Elektroindustrie im Kreis Ludwigsburg hat wirtschaftlich stark zu kämpfen. Doch es gibt Hoffnung, dass die Region als Industriestandort nicht völlig abgehängt wird.
02.03.2026 - 17:00 Uhr
Dass die Südwestmetall, Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie, von ihren Mitgliedsunternehmen im Kreis Ludwigsburg derzeit kaum positive Rückmeldungen zur wirtschaftlichen Lage bekommt, überrascht wenig. Schlechte Auftragslage, wenige Investitionen, drohender Stellenabbau – die Herausforderungen sind vielerorts gleich. Vor allem wer international ausgerichtet ist, hat immer mit immer mehr Konkurrenz zu kämpfen, allen voran aus China. Wie kann die Region als Industriestandort den Anschluss halten?