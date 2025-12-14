Die Industrie im Südwesten steht weiter unter Druck: Unternehmen investieren kaum noch, die Zahl der Jobs sinkt – und Künstliche Intelligenz könnte den Abbau beschleunigen.
Die baden-württembergische Wirtschaft rechnet mit einem weiteren Abbau von Industriearbeitsplätzen. Die Durststrecke sei bislang nicht beendet, sagte der Chef sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Jan Stefan Roell, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Die Konjunktur springt nicht an.“ Die Wirtschaft im Land stecke in einer tiefen Krise. Wenn investiert werde, dann gehe es aktuell vor allem um Ersatzinvestitionen. „Expansion spielt fast gar keine Rolle mehr. Beim Geldausgeben sind die Unternehmen sehr zurückhaltend.“